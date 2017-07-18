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18 Temmuz 2017 Salı 07:40

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları…

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta insanca yaşama ve var olma hakkını korumak için zorlu mücadeleler verdiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Garanti Anlaşması’na dayanan haklı müdahalesi neticesinde de barış ve huzura ulaştığını vurguladı.

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları…
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SUCUOĞLU: “KIBRIS TÜRK HALKI ZORLU MÜCADELELER NETİCESİNDE BARIŞ VE HUZURA ULAŞMIŞTIR”

 Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta insanca yaşama ve var olma hakkını korumak için zorlu mücadeleler verdiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Garanti Anlaşması’na dayanan haklı müdahalesi neticesinde de barış ve huzura ulaştığını vurguladı.

Sucuoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı’nın; Garanti Anlaşması’nın III. maddesine istinaden gerçekleştirdiği askeri bir harekat olduğunu kaydetti.

“Her şeye rağmen, 43 yıl önce olduğu gibi bugün de karşımıza çıkan engelleri elbirliği ile çözebilecek güce sahip bir toplum olarak, Anavatan Türkiye’nin de desteği ile inanç ve kararlılıkla dün olduğu gibi bugün de ilerlemeye devam edeceğiz” diyen Sucuoğlu, 20 Temmuz’un yıl dönümünde, başta Anavatan Türkiye olmak üzere, Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesinde emek verenlere, vatan uğruna canını feda eden şehit, gazi ve mücadele eden herkese minnetlerini sundu.

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