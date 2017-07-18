20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 43’üncü yıldönümünü, gurur ve heyecanla kutladıklarını ifade etti.

ERSAN: “KIBRIS BARIŞ HAREKATININ 43’ÜNCÜ YILDÖNÜMÜNÜ, GURUR VE HEYECANLA KUTLUYORUZ”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 43’üncü yıldönümünü, gurur ve heyecanla kutladıklarını ifade etti.

Ertan mesajında, Kıbrıs Türkü’nün binlerce şehit vererek özgürlüğüne kavuştuğuna işaret ederek, Türkiye’ye bağlılıklarını yineledi.

Ersan, “binlerce şehit verip özgürlüğümüze kavuştuk. Anavatanımız Türkiye’ye bağlılığımızı bir kez daha yinelerken aziz şehitlerimizi saygı ile anar, ruhları şad olsun” dedi.