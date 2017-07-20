ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

AKINCI: “İKİ KESİMLİ BİR FEDERAL ÇÖZÜME ULAŞILAMAMIŞSA, BUNDA “YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ” İLKESİNİ KENDİNE REHBER EDİNMİŞ KIBRIS TÜRK HALKININ SORUMLULUĞU YOKTUR”

YILDIRIM: “KIBRIS TÜRKÜ’NÜN HAKLI DAVASI İÇİN VERİLEN ÇETİN MÜCADELE SONUCU KAZANILAN BU ÖZGÜRLÜĞÜN İLELEBET DEVAM ETTİRİLECEĞİNE OLAN İNANCIMIZI TEYİT EDİYORUZ”

KÖSELE: “TSK, KKTC’NİN BARIŞ VE HUZUR ORTAMINDA VAROLUŞ MÜCADELESİNİ SÜRDÜRMESİNDE YANINDA OLMAYA ŞİMDİYE KADAR OLDUĞU GİBİ BUNDAN SONRA DA DEVAM EDECEKTİR”

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önündeki törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Cumhurbaşkanı adına TC Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, TC Başbakanı Binali Yıldırım, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Temsilcisi Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Faruk Yıldırım, 39. Tümen Komutan Tuğgeneral Erdal Şener, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Ana Muhalefet Partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bazı bakan ve milletvekilleri, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı diğer askeri ve sivil yetkililerle, kurum, kuruluş dernek, temsilcileri katıldı.

Tören protokol sırasına göre Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Başbakanı Binali Yıldırım, TSK Temsilcisi Veysel Kösele’nin çelenkleri anıta sunmasıyla başladı, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Daha sonra, tören Akıncı, Yıldırım ve Kösele anıt özel defterini imzalamasıyla sona erdi.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Akıncı anıt özel defterine şunları kaydetti:

“Aziz Atatürk,

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 43. yılında yine huzurunuzdayız.

Faşist Yunan Cuntasının Kıbrıs Rum kesimindeki işbirlikçileri ile bundan 43 yıl önce tezgahladıkları darbe, 20 Temmuz 1974 günü yer alan askeri harekat sayesinde engellenmiş ve adamızın Yunanistan’a bağlanmasının önüne geçilmiştir.

O günden beridir Kıbrıs’ta kalıcı barış koşullarının alt yapısı da oluşmuş, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yeni bir yaşamın önü açılmıştır.

Tüm iyi niyetli gayretlerimize rağmen, iki kesimli bir Federal çözüme ulaşılamamışsa, bunda “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesini kendine rehber edinmiş Kıbrıs Türk halkının sorumluluğu yoktur.

İlkelerinizden aldığımız ilhamla sizi bir kez daha saygıyla anıyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”

YILDIRIM

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım da anıt özel defterine şunları yazdı:

“Aziz Atatürk,

Yüce Türk milleti tarihin her döneminde muhafaza ettiği özgürlük ve egemenliğe olan sarsılmaz bağlılığını Kıbrıs Türk Barış Harekatı’yla bir kez daha ispatlamıştır.

Onun ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Kıbrıs Türk halkı değerli liderinin önderliğinde, işaret etmiş olduğun “Çağdaş uygarlık düzeyine” ulaşma yolunda, daima yanında olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle, kararlı bir şekilde yürümektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kıbrıs Türk kardeşlerimizle güç ve gönül birliği içinde, aziz şehitlerimizin ve mücahitlerimizin kanları ile kurulmuş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 43. yıldönümünü idrak etmenin heyecan ve gururuyla manevi huzurunuzdayız.

Kıbrıs Türkü’nün haklı davası için verilen çetin mücadele sonucu kazanılan bu özgürlüğün ilelebet devam ettirileceğine olan inancımızı teyit ediyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.

Ruhun şad olsun.”

KÖSELE

TSK Temsilcisi Oramiral Veysel Kösele ise anıt özel defterine şunları yazdı:

“Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 43. yıldönümünde huzurunuzdayız. Tarihe mal olmuş bu Türklük direniş destanının her sayfasında binlerce şehidin canı, gazilerin kanı, adsız mücahitlerin ve Kıbrıs Türk halkının fedakarlık destanı vardır.

Kıbrıs’ta Türklüğün onur ve şerefi her şeyin üstünde tutularak, bu uğurda çok ağır bedeller ödenerek bir vatan, bir devlet ve bir cumhuriyet kazanılmıştır.

Kıbrıs Türkü’nün bu onurlu ve olağanüstü mücadelesi Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan zaferden sonra, tarihe altın harflerle kazanılan bir başka başarı daha olarak yerini almıştır.



“Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkenizin ışığında, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin barış ve huzur ortamında varoluş mücadelesini sürdürmesinde yanında olmaya şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”