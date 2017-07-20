20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı ardından Şehitler Abidesi’nde önünde de tören düzenlendi.

LEFKOŞA ŞEHİTLER ABİDESİ’NDE TÖREN DÜZENLENDİ

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı ardından Şehitler Abidesi’nde önünde de tören düzenlendi.

Törene, Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi Piyade Albay Hüseyin Özçelik, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi Tabip Albay Hasan Cazımoğlu, bazı milletvekilleri, askeri ve sivil yetkililerle, kurum, kuruluş dernek, temsilcileri katıldı.

Tören protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı, saygı duruşu, sayı atışı ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Anıt özel defterinin imzalanmasıyla tören sona erdi.

BASRİ

Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri anıt özel defterine şunları kaydetti:

“Aziz şehitlerimiz,

Kıbrıs Türk halkının onuru, özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda ederek bu toprakları vatan yapan siz aziz şehitlerimiz sayesinde bugün 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutluyoruz.

Sizleri içimizde hissetmek, aramızda olduğunuzu bilmek ve aziz hatıralarınızı canlı tutmak vazgeçilmez kutsal görevimiz olacaktır.

Halkımıza özgürlüğü getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve mücahitlerimiz, toprağa düşen şehitlerimiz, Türklük meşalesini söndürmeyeceğiz.

Rahat uyu aziz şehitlerimiz, ruhlarınız şad olsun.”

ÖZÇELİK

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Piyade Albay Hüseyin Özçelik ise anıt özel defterine şunları yazdı:

“Aziz şehitlerimiz,

Asırlarca Türk yurdu olan Kıbrıs’ta barış ve düzeni sağlamak maksadıyla verilen onur mücadelesinde, Kıbrıs Türk halkının varlık, bağımsızlık ve özgürlüğü için canlarınızı hiçe sayarak yüreğinizde taşıdığınız vatan, millet ve bayrak sevgisiyle cepheden, cepheye koşarken büyük bir cesaret ve kahramanlık timsali oldunuz.

Giriştiğiniz her mücadelede harp zanaatının en başarılı örneklerini sergileyip, hafızalardan silinmeyecek destanlar yazarken, bir tek masum insana bile zarar vermeyen hassasiyetinizle, Mehmetçiğin yüksek karakterini, civanmertliğini tüm dünyaya gösterdiniz. Ortaya koyduğunuz üstün cesaret ve fedakarlıkla seçkin ve engin yerinizi aldınız.

Şimdi bu kutsal nöbet sırası bizde.

Gücünü, caydırıcılığını ve saygınlığını asil Türk milletinin sevgi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bekasının, Türk halkının birliğinin, egemenliğinin ve bağımsızlığının teminat ve muhafızı olmaya devam edeceğiz.

Vatan uğruna canını veren şehitler, siz toprağa değil, aziz Türkün kalbine emanet edildiniz.

Sizleri minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

CAZIMOĞLU

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi Tabip Albay Hasan Cazımoğlu ise anıt özel defterine şunları kaydetti:

“Aziz şehitlerimiz,

Onurunuza yakışan bir mücadele örneği göstererek, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı zulüm ve haksızlıkları bertaraf etmeyi başardınız ve makamların en yücesi olan şehitlik mertebesine ulaştınız.

Sizlerin haklı ve onurlu mücadeleniz sonucunda kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek korumak ve yaşatmak azmi ve kararlılığı ile gerektiğinde canımızı seve seve feda etmeye hazırız.

Sizleri minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”