KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ MESAJ YAYIMLADI

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yönetim Kurulu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesaj şöyle:

“Kıbrıs Türk halkının gerçek özgürlüğe, egemenliğe, güvenliğe ve bağımsızlığa ulaştığı, kendi egemenliğinde yeni bir siyasi coğrafyaya kavuştuğu 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 43. Yıl dönümünde egemen devletimizde “vicdanı hür, fikri hür” özgür, egemen ve geleceğinden emin bir halk olarak, kendi geleceğimizi belirleme hakkımızın bilincinde yaşamanın 43.Yılını kutlamanın sonsuz huzuru ve mutluluğu içindeyiz.

21 Aralık 1963 yılında Kıbrıs Türk halkına karşı başlatılan katliam ve soykırım eylemlerine, toplu mezarlara 1974 Barış Harekâtı’na kadar sessiz kalan, Rum vahşetini görmezden, duymazdan gelen, insan hakları çiğnenen Kıbrıs Türk halkının insanca yaşama hakkına sahip olduğunu, bütün halklar gibi egemen eşit, özgür ve bağımsız olduğunu, Kıbrıs Türk halkının varlığını dünyaya ilân eden 20 Temmuz Barış Harekâtı tarihi bir gündür.

Katliamlarla ENOSİS hedefine ulaşamayan Rum-Yunan ikilisi 15 Temmuz 1974’de Faşist Yunan Cuntası yönetiminde son silahlı ENOSİS hamlesini yaptı. Bu hamleyi 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı bir daha teşebbüs bile edilemeyecek şekilde durdurdu ve Kıbrıs’ta barış içinde geriye dönülemeyecek yeni bir dönemi başlattı, ENOSİS hayallerini toprağa gömdü.

Rum-Yunan ikilisinin ENOSİS hayaliyle başlayan kanlı gelişmeler ve Crans Montana'da çöken müzakere sürecinin açıkça ortaya koyduğu gerçekler ve yaşanan bütün tecrübeler artık Kıbrıs’ta iki ayrı egemen devletin varlığı temelinde bir uzlaşmadan başka bir yol olmadığını kanıtlamıştır. BM Genel Sekreteri’nin de açıkça ifade ettiği gibi Kıbrıs görüşmeleri başarısızlıkla son bulmuştur. Bu gerçek ışığında Birleşmiş Milletler parametrelerine dayalı bir anlaşma ve federal bir uzlaşma mümkün değildir. Bu geçekler ışığında artık Kıbrıs gerçeklerine uygun iki devletli bir uzlaşmayı sağlayacak yeni bir strateji ve politikayı izlemek vazgeçilemez bir gerektir, daha güvenli ve aydınlık geleceğimiz için bir zorunluluktur.

Barış ve Özgürlük Bayramımızı coşku, sevinç ve gururla kutladığımız Barış Harekâtı’nın 43’üncü yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatmak kararlığımızı vurguluyoruz.

Kıbrıs’ta yaşadığımız toprakları Türk halkına vatan yapan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin koşullarını ve sınırlarını yaratan şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi minnetle anıyor, halen hayatta bulunan gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyoruz.

Kıbrıs Türk halkının var oluş savaşını zafere ulaştıran TMT mensuplarına, kahraman Mücahitlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerine, Muharip Gazilerimize şükranlarımızı sunar, halkımızın Barış ve Özgürlük Bayramını kutlarız.”