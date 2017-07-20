Din İşleri Başkan Vekili Fahrettin Öğdü, dünyanın çeşitli bölgelerinde cereyan eden olaylara bakıldığında 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın Kıbrıslı Türkler açısından çok daha derin anlamlar ifade ettiğini kaydetti.

DİN İŞLERİ BAŞKAN VEKİLİ FAHRETTİN ÖĞDÜ: “20 TEMMUZ KIBRISLI TÜRKLER İÇİN ÇOK DAHA DERİN ANLAMLAR İFADE EDİYOR”

Din İşleri Başkan Vekili Fahrettin Öğdü, dünyanın çeşitli bölgelerinde cereyan eden olaylara bakıldığında 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın Kıbrıslı Türkler açısından çok daha derin anlamlar ifade ettiğini kaydetti.

Öğdü, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Kıbrıs Türk halkı olarak, Barış Harekatı’nın yıldönümü olan 20 Temmuz’u her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz” diyen Öğdü, çevre ülkelerde her geçen gün daha da kötüye giden ve Kıbrıs’ı da girdabına alma potansiyeli olan durumun düzelmesi, dünyada kin, nefret ve düşmanlıkların son bulması, barış ve huzurun tesisi için dua ettiklerini belirtti.

ŞEHİTLER İÇİN CAMİLERDE MEVLİT VE KURAN-I KERİM OKUTULACAK

Din İşleri Başkan Vekili Fahrettin Öğdü, Erenköy Mücahitleri Cemiyeti’nin talebi ile 20 Temmuz Barış Harekâtı’nda şehit olanlar için yarın Cuma namazından önce Lefkoşa’da Selimiye ve Hz, Ebubekir Camii, Gazimagusa’da Lala Mustafa Paşa ve Osman Fazıl Polat Paşa Camii, İskele’de İskele Merkez Camii, Girne’de Nurettin Ersin Paşa Camii, Güzelyurt’ta Fatih Camii Lefke’de Şeyh Nazım Kıbrısi Camii’nde Mevlid-i Şerif okunacağını da bildirdi.

Öğdü, ayrıca Din İşleri Başkanlığı’nca tüm şehitler için ülkedeki camilerinin tamamında Kuran-ı Kerim okunacağını ve dua edileceğini kaydetti.

Öğdü mesajında, halkın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere uzun ömürler ve daha mutlu ve huzurlu bir dünya diledi.