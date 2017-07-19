Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, Kıbrıs Türk halkını 11 yıllık Rum’un zulüm ve vahşetinden kurtarıp; haklı, meşru ve bağımsız devlet aşamasına kavuşturan 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın 43’ncü yıldönümünde, şehitler ve gazileri minnet ve şükranla andı.

KIBRIS TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ MESAJ YAYIMLADI

BORA: “AZİZ ŞEHİTLERİMİZ VE KAHRAMAN GAZİLERİ MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, Kıbrıs Türk halkını 11 yıllık Rum’un zulüm ve vahşetinden kurtarıp; haklı, meşru ve bağımsız devlet aşamasına kavuşturan 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın 43’ncü yıldönümünde, şehitler ve gazileri minnet ve şükranla andı.

Bora, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Bu mutlu zaferin yıldönümünde barış, huzur ve güven içerisinde yaşamını sürdüren ve egemen Devletine kavuşan Kıbrıs Türk halkı Büyük Türk Ulusuna ve Türk Ulusunun gözbebeği Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne olan inanç ve güvenini yinelemekten büyük bir onur duymaktadır” dedi.