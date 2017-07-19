FLAŞ HABER

Magandalar Yakalandı

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:47

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora,&nbsp; Kıbrıs Türk halkını 11 yıllık Rum’un zulüm ve vahşetinden kurtarıp; haklı, meşru ve bağımsız devlet aşamasına kavuşturan 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın 43’ncü yıldönümünde, şehitler ve gazileri minnet ve şükranla andı.

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

KIBRIS TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ MESAJ YAYIMLADI

BORA: “AZİZ ŞEHİTLERİMİZ VE KAHRAMAN GAZİLERİ MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora,  Kıbrıs Türk halkını 11 yıllık Rum’un zulüm ve vahşetinden kurtarıp; haklı, meşru ve bağımsız devlet aşamasına kavuşturan 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın 43’ncü yıldönümünde, şehitler ve gazileri minnet ve şükranla andı.

Bora, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Bu mutlu zaferin yıldönümünde barış, huzur ve güven içerisinde yaşamını sürdüren ve egemen Devletine kavuşan Kıbrıs Türk halkı Büyük Türk Ulusuna ve Türk Ulusunun gözbebeği Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne olan inanç ve güvenini yinelemekten büyük bir onur duymaktadır” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Othello Kalesi’nde Kıbrıslı Besteci Ve Müzisyen Mehmet Ali Sanlıkol Ve Grubu Konser Verdi Othello Kalesi’nde Kıbrıslı Besteci Ve Müzisyen...
Arıklı: “20 Temmuz Askeri Zaferini, Ekonomik Ve Siyasi Zaferle Taçlandıramadık” Arıklı: “20 Temmuz Askeri Zaferini, Ekonomik Ve...
Başbakan Özgürgün, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği’ni Kabul Etti Başbakan Özgürgün, Türkiye Harp Malulü Gaziler,...
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı… 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Othello Kalesi’nde Kıbrıslı Besteci Ve Müzisyen...
21. Uluslararası Mağusa Kültür- Sanat ve Turizm Festivali kapsamında dün akşam Kıbrıslı besteci ve müzisyen...

Haberi Oku