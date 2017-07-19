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19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:47

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı

Cumhuriyet Platformu, devletin baki olduğunu, beşeri ehliyetsizliklerin buna inananları yolundan ve davasından vazgeçiremeyeceğini kaydetti.

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı
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CUMHURİYET PLATFORMU: “DEVLET BAKİDİR. BEŞERİ EHLİYETSİZLİKLER BUNA İNANANLARI YOLUNDAN VE DAVASINDAN VAZGEÇİREMEZ”

Cumhuriyet Platformu, devletin baki olduğunu, beşeri ehliyetsizliklerin buna inananları yolundan ve davasından vazgeçiremeyeceğini kaydetti.

Çatısını dernek, sivil toplum örgüleri ve sendikaların oluşturduğu Cumhuriyet Platformu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı, “Bir olalım, dürüst olalım, vakur olalım” çağrısı yaptı.

Vatanı koruma yolunda mücadeleye hazır olduğunu vurgulayan Cumhuriyet Platformu, mesajında “Zaferin yıldönümünde aldığımız nefese, gördüğümüz ışığa vesile olan tüm şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimizin önünde saygı ve minnetle eğiliriz” ifadesine yer verildi.

Kıbrıs konusuna da değinilen mesajda, gelinen son aşamanın Rumların kendi emellerinden zerre kadar taviz vermeyeceğinin kanıtı olduğu kaydedildi, ders alınması haline tarihin tekerrür etmeyeceğine inanç belirtildi.

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