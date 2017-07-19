20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı

Başbakan Hüseyin Özgürgün, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 43’üncü yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla adada bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Temsilcisi, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’yi kabul etti.

BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN, TSK TEMSİLCİSİ ORAMİRAL KÖSELE’Yİ KABUL ETTİ

ÖZGÜRGÜN: “BARIŞ HAREKATI SONUCUNDA GELEN ORTAM SADECE KIBRISLI TÜRKLERE DEĞİL KIBRISLI RUMLARA DA REFAH VE MUTLULUK GETİRDİ”

KÖSELE: “TÜRKİYE CUMHURİYETİ, HER ZAMAN KIBRIS TÜRK HALKININ YANINDA OLACAK, KIBRIS TÜRK HALKINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 43’üncü yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla adada bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Temsilcisi, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’yi kabul etti.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda bu sabah gerçekleşen kabulde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç da hazır bulundu.

ÖZGÜRGÜN: “TSK’NIN MÜDAHALESİ OLMASAYDI BELKİ DE KIBRIS’TA EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR VAHŞET YAŞANACAKTI”

Kabulde ilk sözü Başbakan Hüseyin Özgürgün alarak, 20 Temmuz’un yıldönümünde Kösele’yi KKTC’de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Özgürgün, “Şahsınızda tüm Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına sevgi ve selamlarımı gönderiyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimi iletiyorum” dedi.

15 Temmuz 1974 darbesiyle Kıbrıs’ta yaşanlara işaret eden Hüseyin Özgürgün, “O günleri hatırlayanlar çok iyi biliyor ki 20 Temmuz 1974’te Türk Silahlı Kuvvetleri’nin müdahalesi olmasaydı belki de Kıbrıs’ta eşi görülmemiş bir vahşet yaşanacaktı” ifadelerine yer verdi.

“BARIŞ HAREKATI SONUCUNDA GELEN ORTAM SADECE KIBRISLI TÜRKLERE DEĞİL KIBRISLI RUMLARA DA REFAH VE MUTLULUK GETİRDİ”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adaya getirdiği barışın ve huzurun 20 Temmuz 1974’ten beri devam ettiğini kaydeden Özgürgün, Kıbrıs Türk halkının güven içinde, devletiyle ekonomik hamlelerini yapmaya devam ettiğini söyledi.

Başbakan, “20 Temmuz 1974’te Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği Barış Harekatı ve sonucunda gelen ortam sadece Kıbrıslı Türklere değil Kıbrıslı Rumlara da refah ve mutluluğu getirdi” dedi.

KÖSELE, BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN’E GENELKURMAY BAŞKANI AKAR’IN İYİ DİLEK VE TEMENNİLERİNİ İLETTİ

TSK temsilcisi Veysel Kösele, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın 20 Temmuz törenlerine katılmayı çok arzu ettiğini ancak programı sebebiyle KKTC’ye gelemediğini ifade ederek, Genelkurmay Başkanının iyi dileklerini ve temennilerini Başbakana iletti.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ HER ZAMAN KIBRIS TÜRK HALKININ YANINDA OLACAK”

Kösele, “20 Temmuz 1974 yılında Kıbrıs’a huzurun getirilmesi için gayret sarf eden Türkiye Cumhuriyeti, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacak, Kıbrıs Türk halkını desteklemeye devam edecek. Yarınki törenlere, bu iyi niyet ve temennilerle iştirak edeceğiz” dedi.