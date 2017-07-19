Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında KKTC’de bulunan Kosova Milletvekilleri Miferra Sinik ile Fikrim Damka’yı kabul etti.

SİBER KOSOVA MİLLETVEKİLLERİNİ KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında KKTC’de bulunan Kosova Milletvekilleri Miferra Sinik ile Fikrim Damka’yı kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nde saat 11:15’te başlayan görüşmede Siber’e Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı eşlik etti.

Ziyarette konuşan Kosova Milletvekili Miferra Sinik, Kıbrıslı Türkler’in bu güzel gününde aralarında olmaktan mutluluk duyuduklarını kaydetti ve Kosova’da ortak duygu ve düşüncelerle yaşadıklarını ifade etti.

Barış Harekatı’nın 43. yıldönümünde KKTC’de bulunmanın kendilerini heyecanlandırdığını kaydeden Sinik, kendilerinin de Kıbrıslı Türkler’e benzer şeyler yaşadıklarını, ortak sıkıntıları heyecanları ve mutlulukları bulunduğunu dile getirdi.

Kosova’nın 9 yıl içerisinde cumhuriyet olarak 109 ülke tarafından tanındığını belirten Sinik, “Darısı başınıza” dedi.

SİBER

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de, Kosova milletvekillerinin her zaman yanlarında bulunduğunu kaydetti ve karşılıklı ziyaretlerin Kıbrıslı Türkler’i güçlendirdiğini söyledi.

Acılarının sevinçlerinin kültürlerinin ortak olduğunu ifade eden Siber, daha da geliştirecekleri ilişkiler ve kuracakları dostluk köprülerinin yararlı olacağını söyledi.

Aynı ilişkileri bütün dünya ülkeleriyle kurmak istediklerini, bunun insani bir olay olduğunu belirten Siber, tüm dünyaya izolasyonların kaldırılması yönünde çağrıda bulundu ve çözümsüzlüğün sorumlusunun Kıbrıslı Türkler olmadığını, bunun Crans Montana’da yaşananlarla görüldüğünü vurguladı.