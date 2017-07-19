Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için ülkede bulunan, Taner Uran başkanlığındaki Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği heyetini kabul etti.

MECLİS BAŞKANI SİBER TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER, ŞEHİT, DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için ülkede bulunan, Taner Uran başkanlığındaki Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği heyetini kabul etti.

Dernek Genel Başkanı Taner Uran, Meclis Şeref salonundaki kabulde yaptığı konuşmada, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için KKTC’de bulunmaktan onur ve gurur duyduklarını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının haklı davasını desteklediklerini kaydeden Uran, savaşın kötü bir şey olduğunu, fakat haklı davalarda da fedakarlık yapmak gerektiğini belirtti.

Uran, tüm şehitlere rahmet diledi.

SİBER

Meclis Başkanı Sibel Siber ise, tüm uyuşmazlıkların diyalog yolu ile çözülmesi gerektiğini, savaşın çok kötü bir şey olduğunu, savaşın acısını en iyi bilenin şehit yakınları olduğunu belirterek, tüm şehit yakınlarına sabır diledi.

Siber, Kıbrıs Türk halkının barış ve huzur içerisinde yaşamak istediğini belirtti.

Ziyarette heyete Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan eşlik etti.