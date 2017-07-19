FLAŞ HABER

Magandalar Yakalandı

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:09

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için ülkede bulunan, Taner Uran başkanlığındaki Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği heyetini kabul etti.

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

MECLİS BAŞKANI SİBER TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER, ŞEHİT, DUL VE  YETİMLERİ DERNEĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için ülkede bulunan, Taner Uran başkanlığındaki Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği heyetini kabul etti.

Dernek Genel Başkanı Taner Uran, Meclis Şeref salonundaki kabulde yaptığı konuşmada, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için KKTC’de bulunmaktan onur ve gurur duyduklarını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının haklı davasını desteklediklerini kaydeden Uran, savaşın kötü bir şey olduğunu, fakat haklı davalarda da fedakarlık yapmak gerektiğini belirtti.

Uran, tüm şehitlere rahmet diledi.

SİBER

Meclis Başkanı Sibel Siber ise, tüm uyuşmazlıkların diyalog yolu ile çözülmesi gerektiğini, savaşın çok kötü bir şey olduğunu, savaşın acısını en iyi bilenin şehit yakınları olduğunu belirterek, tüm şehit yakınlarına sabır diledi.

Siber,  Kıbrıs Türk halkının barış ve huzur içerisinde yaşamak istediğini belirtti.

Ziyarette heyete Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan eşlik etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği’nden Mesaj Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği’nden...
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları
Emekli Astsubaylar Derneği Mesaj Yayımladı Emekli Astsubaylar Derneği Mesaj Yayımladı
İyilik Gönüllüleri Can Dostlarını Unutmadılar İyilik Gönüllüleri Can Dostlarını Unutmadılar
BAY-SEN 20 Temmuz Mesajı Yayımladı BAY-SEN 20 Temmuz Mesajı Yayımladı
3. Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun 20 Temmuz Mesajı 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun 20 Temmuz Mesajı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği’nden...
&nbsp;Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği, Barış Harekatı’nın 43. yıldönümünün kutlandığı...

Haberi Oku