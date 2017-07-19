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19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:02

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…

20 Temmuz 1974 Barış Harekatı döneminin Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit, Lefkoşa Göçmenköy’deki heykeli önünde düzenlenen törenle anıldı.

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…
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1974 BARIŞ HAREKATI DÖNEMİNİN TÜRKİYE BAŞBAKANI BÜLENT ECEVİT ANILDI

 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı döneminin Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit, Lefkoşa Göçmenköy’deki heykeli önünde düzenlenen törenle anıldı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği ile Sönmezliler Ocağı’nın ortak girişimiyle düzenlenen anma törenine, muharip dernekler, bazı siyasiler, sivil toplum örgütleri, halk ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nden öğrenciler katıldı.

Çelenklerin konması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan törende, Bülent Ecevit’in kısa özgeçmişinin okunması ardından konuşmalar yapıldı.
Polis Emeklileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Kaynak Karasel, Bülent Ecevit’in kısa özgeçmişini okuyarak, Ecevit’in en büyük eserinin 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı olduğunu söyledi.

Karasel, kalıcı ve adil bir anlaşma için Türkiye’nin etkin, fiili garantisinin şart olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türklerinin güvenlik ve garantilerden vazgeçmesinin asla mümkün olmadığını vurguladı.

Kıbrıs Türk Barış Harekatı Gaziler Derneği Başkanı İsmail Baylan da konuşmasında, Barış Harekatı ve Kıbrıs çıkarmasını anlattı.

Törende son sözü alan Erenköy Mücahitler Cemiyeti Genel Başkanı Mustafa Arıkan ise Barış Harekatı’nın sonuçlarına değindi.

Yıllarca çok büyük zorluklarla yaşam mücadelesi veren Kıbrıs Türk halkının canın Kıbrıs Barış Harekatı ile kurtarıldığını vurgulayan Arıkan, Barış Harekatı’yla savunma zorluğu yaşayan Kıbrıs Türk halkına güvenli bir coğrafya ve vatan toprağı kazandırıldığını kaydetti. 

Kıbrıs Türk halkının Barış Harekatı’yla barış içinde bir yaşam kazandığını ifade eden Arıkan, Türkiye’nin yardımlarıyla Kıbrıs Türk halkının geçmişe göre daha güçlü bir ekonomiye kavuştuğunu söyledi.

Arıkan, sorunlara rağmen, daha güçlü bir ekonomik yapının elde edilebilmesi için hükümetlere önemli görevler düştüğünü sözlerine ekledi.

KENDİ SESİNDEN BARIŞ HAREKATI

Tören, Bülent Ecevit’in kendi sesinden “Biz aslında savaş için değil, barış için; yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz” sözlerinin dinletilmesiyle son buldu.


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