20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…

Meclis Başkanı Sibel Siber, 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 43. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla adada bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Temsilcisi, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’yi kabul etti.

MECLİS BAŞKANI SİBER, TSK TEMSİLCİSİ ORAMİRAL KÖSELE’Yİ KABUL ETTİ

Meclis Başkanı Sibel Siber, 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 43. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla adada bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Temsilcisi, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’yi kabul etti.

Kösele, TSK’yı temsilen düzenlenecek törenlere katılmak üzere KKTC’ye geldiklerini, kendi birlikleri bu bölgede görev yapan bir komutan olarak Kıbrıs’ta bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Kösele, yarın başlayacak törenler öncesinde Cumhurbaşkanı’nı, Meclis Başkanı’nı ve Başbakan’ı ziyaret ederek TSK’nın iyi niyetlerini paylaşmayı arzu ettiklerini belirtti.

Meclis Başkanı Sibel Siber de, Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 43. yıl dönümünde bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.



