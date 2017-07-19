FLAŞ HABER

Magandalar Yakalandı

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:02

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…

Meclis Başkanı Sibel Siber, 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 43. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla adada bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Temsilcisi,&nbsp; Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’yi kabul etti.

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

MECLİS BAŞKANI SİBER, TSK TEMSİLCİSİ ORAMİRAL KÖSELE’Yİ KABUL ETTİ

 Meclis Başkanı Sibel Siber, 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 43. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla adada bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Temsilcisi,  Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’yi kabul etti.

Kösele, TSK’yı temsilen düzenlenecek törenlere katılmak üzere KKTC’ye geldiklerini, kendi birlikleri bu bölgede görev yapan bir komutan olarak Kıbrıs’ta bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Kösele, yarın başlayacak törenler öncesinde Cumhurbaşkanı’nı, Meclis Başkanı’nı ve Başbakan’ı ziyaret ederek TSK’nın iyi niyetlerini paylaşmayı arzu ettiklerini belirtti.

Meclis Başkanı Sibel Siber de, Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 43. yıl dönümünde bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğlenmek istedi canından oluyordu Eğlenmek istedi canından oluyordu
TURİZM DEĞİL LAĞIM BAŞKENTİ! TURİZM DEĞİL LAĞIM BAŞKENTİ!
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı… 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları
Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Gardiyanoğlu’ndan Açıklama Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Gardiyanoğlu’ndan...
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı… 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Eğlenmek istedi canından oluyordu

Haberi Oku