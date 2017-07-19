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19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:02

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 43. yıl dönümü kutlamalarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) temsil etmek üzere adada bulunan Donanma Komutanı&nbsp;Oramiral Veysel Kösele’yi kabul etti.

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…
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CUMHURBAŞKANI AKINCI, TSK TEMSİLCİSİ ORAMİRAL KÖSELE’Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 43. yıl dönümü kutlamalarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) temsil etmek üzere adada bulunan Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’yi kabul etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ ve Güvenlik Danışmanı Halil Sadrazam da hazır bulundu.

Kösele, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın mektubunu takdim etti.

"BİZ ÖZGÜR KALALIM DİYE..."

Akıncı da Kösele’yle görüşmesinde yaptığı konuşmada, “Bu önemli günümüzde sizi aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

20 Temmuz 1974’ten bugünde 43 yılın geride kaldığını ama yaşananların belleklerde hâlâ taze olduğunu dile getiren Akıncı, “Biz özgür kalalım diye canını veren Mehmetçiklere rahmet diliyor, onları saygı ile anıyor, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmede, Kösele’ye plaket takdim etti.

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