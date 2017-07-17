MERSİN’DE TÖREN VE ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 43’üncü yıldönümü nedeniyle Mersin’de tören ve ziyaretler gerçekleştirilecek.

Mersin’deki tören ve etkinliklere katılmak üzere Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden altı (6) kişilik bir heyet 18-21 Temmuz tarihleri arasında Mersin’de bulunacak.

Mersin Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamaya göre, perşembe günü Mersin Cumhuriyet Meydanı’nda bir tören düzenlenecek.

Törenin ardından Mersin Kültür Merkezi’nde KKTC Mersin Başkonsolosluğu ve Mersin Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Eski Başkanlarından Kurtar Çakın’ın “Kıbrıs Barış Harekatı’nın 43. Yılında 43 Fotoğraf” konulu sergisinin açılışı yapılacak.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, 20 Temmuz nedeniyle öğle yemeği verilecek. Yemeğe, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği heyeti, Mersin Muharip Gaziler Derneği, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Şehit ve Gazi Asker Ailelerine Yardım Derneği, Emekli Astsubaylar Derneği ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği üyeleri katılacak.

KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle Mersin Askeri Gazino’da bir resepsiyon verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın mini konser vereceği resepsiyonda Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Ekibi gösteri sunacak.

KIBRIS TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ HEYETİNİN ZİYARETLERİ

KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, etkinlikler kapsamında, 19 Temmuz 2017 tarihinde Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Heyet Başkanı Sayın Erdoğan Balcılar ile birlikte resmi ziyaretler gerçekleştirecek.

Başkonsolos İnanıroğlu ve beraberindeki heyet 19 Temmuz, Çarşamba günü sırasıyla Mersin Valisi Sayın Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Sayın Tuğamiral Kadir Yıldız ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Kocamaz’a ziyarette bulunacaklardır. Mücahitlerden oluşan heyet ayrıca 19 Temmuz, Çarşamba günü sırasıyla Mersin Muharip Gaziler Derneği Başkanı, Emekli Astsubaylar Derneği Mersin Şubesi Başkanı, Mersin Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği Mersin Şubesi Başkanı’nı ziyaret edecek.