20 Temmuz kapsamında adaya gelecek Türk Deniz Kuvvetleri’nin TCG Gaziantep Fırkateyni Girne açıklarında, TCG Burakreis Denizaltısı ile TCG Bora Hücumbotu Girne Turizm Limanı’nda halkın ziyaretine açılacak. Gemi ziyaretleri 20 Temmuz Perşembe Günü 09.30-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında yapılabilecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları 20 Temmuz Perşembe günü 17. 55 ile 18.45 saatleri arasında Girne Atatürk Anıtı üzerinde hava gösterisi icra edecek.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları Perşembe günü gösteri yapacak, Türkiye’den KKTC’ye gelecek 3 gemi halkın ziyaretine açılacak.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları Perşembe günü gösteri yapacak, Türkiye’den KKTC’ye gelecek 3 gemi halkın ziyaretine açılacak.