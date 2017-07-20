20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Girne’de törenle kutlandı.

İlki bu sabah Alsancak Çıkarma Plajı’nda gerçekleşen Girne bölgesindeki kutlamalara saat 16.00’da Atatürk Anıtı’nda yapılan törenle devam edildi.

Törende anıta çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmaları Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Girne Merkez Şube Başkanı Erbil Aydınova ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan Deniz Teğmen Onur Çolak gerçekleştirdi.

Törene Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen, KTBK’yi temsilen Merkez Komutanı Topçu Albay Cem Kubilay, GKK’yı temsilen Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Albay Serdar Sevinç, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Polis Müdürü Ali Adalıer, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Girne Bölge Sorumlusu İbrahim Çağlar, bazı milletvekilleri, siyasi parti, dernek, okul, kurum kuruluşların başkan ve temsilcileriyle askeri yetkililer katıldı.

AYDINOVA: “MUTLU BARIŞ HAREKATI’NIN 43’ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Girne Merkez Şube Başkanı Erbil Aydınova törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 43’üncü yıldönümünün herkese kutlu olmasını diledi.

Aydınova, Kıbrıs Türklerinin verdiği varoluş mücadelesi ile 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’na nasıl gelindiğini anlattı.

“1968’DEN BERİ SÜREN MÜZAKERELER SONUÇ VERMEDİ”

1968’den beri devam eden müzakerelerin sonuç vermediğini ifade eden Aydınova, bunun nedenini; “Kıbrıslı Rumların, Türklerin geçmişte elde ettiği hakları kısıtlama, ambargo ile izolasyonları devam ettirmeleri, münhasır ekonomik bölgede doğalgaz sondaj girişimleri, adayI tek yanlı sahiplenmeleri, bazı ülkelerle askeri tatbikatlar yaparak gözdağı verme girişimleri, müzakerelerde yakınlaşma yerine kendi menfaatlerini öne sürerek huzursuzluk yaratmayı tercih etmeleri” olarak açıkladı.

Kıbrıs’ta bir anlaşmaya ilişkin görüşünü; “yan yana iki komşu devlet, tüm alanlarda ortak görüş, dürüst, adil ve işbirliği içerisinde Kıbrıs adasını Akdeniz’in incisi yapmak” olarak ifade eden Aydınova, bunun; birlik- beraberlik içerisinde, ortak düşünce ve tek vücut olarak KKTC’yi dünya ülkelerine ispatlamakla mümkün olduğunu belirtti.

ÇOLAK: “20 TEMMUZ KIBRIS TÜRK HALKININ KURTULUŞ BAYRAMIDIR”

Sahil Güvenlik Komutanlığından Deniz Teğmen Onur Çolak ise konuşmasında, kurtuluş yıldönümlerinin ulusların en büyük bayramı olduğunu belirterek, bu kapsamda 20 Temmuz’un da ulusal onurundan ödün vermeyerek, bu uğurda her türlü özveri ve sıkıntıya katlanarak yiğitlik destanı yaratan Kıbrıs Türk halkının kurtuluş bayramı olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin 1878 yılında adanın İngiltere’ye geçici olarak bağlanmasıyla başlayarak, 20 Temmuz 1974 e kadar uzanan çileli ve çetin bir yol olduğunu kaydeden Çolak, bu süreçte yaşananları dile getirdi.

Türkiye’nin Kıbrıs Barış Harekatı ile hem Türk hem de Rum toplumlarına özgürlük getirdiğini, Kıbrıs Türk halkının, kötü kaderini yenerek aydınlığı yakaladığını, özgürce insanca yaşama sahip onurlu bir toplum olarak varlığını pekiştirerek bunu dünyaya ilan ettiğini belirten Çolak, “KKTC bayrağının gölgesinde, özgür, bağımsız ve başımız dik olarak kutladığımız bu mutlu güne hangi devrelerden geçerek geldiğimizi anlamak, özgürlük ve bağımsızlığımıza göz dikenleri iyi bellemek ve ulusal mücadelemizin bundan sonraki dönemleri için her bakımdan hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz” dedi.

Tören, resmigeçit ile sona erdi.