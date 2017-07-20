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20 Temmuz 2017 Perşembe 10:01

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda Düzenlenen Törenle Kutlandı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda Düzenlenen Törenle Kutlandı
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TÖRENE, TÜRKİYE BAŞBAKANI YILDIRIM YANINDA DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU DA KATILDI

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TC Cumhurbaşkanı adına TC Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, TC Başbakanı Binali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Ana Muhalefet Partisi CHP Temsilcisi Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Temsilcisi Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Faruk Yıldırım, 39. Tümen Komutan Tuğgeneral Erdal Şener, Ana Muhalefet Partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bazı bakanlar ve milletvekilleri, yabancı parlamenterler, gazeteciler, askeri ve sivil yetkililerle, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ve tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanması ile başlayan tören, mesaj teatisi, Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunulması ile sürdü.

Tören, TC Başbakanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yaptığı konuşmaların ardından Gençlik Dairesi ekibinin halk dansları gösterisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösterisi ve resmigeçitle tamamlandı.

Planörler de tören alanı üzerinde uçuş yaptı.

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