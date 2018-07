20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle bazı sivil toplum örgütleri mesaj yayımladı.



Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) tarafından yayımlanan mesajda, “20 Temmuz’un Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs’ta Türkleri yok etmek ve adayı Yunanistan’a bağlamak için başlattıkları her türlü yıpratma ve zalimce öldürme faaliyetlerine garantörümüz ve Anavatanımız Türkiye’nin dur dediği gündür” denildi.



Mesajda, Rumların, Türklere karşı asimilasyon, baskı, göçe zorlama gibi eylemlerde bulunmaları ve katliamlar gerçekleştirmeleri nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlük haklarını kullanarak 20 Temmuz 1974’te Barış Harekâtı’nı gerçekleştirdiği kaydedildi.



Çözüm için yapılan görüşmeler hakkında ise, “Rumlar biz Türkleri hiçbir zaman eşit haklara sahip bir toplum olarak görmek istememişlerdir. Yeniden göçmen haline getirmek ve tek güvencesi olan Anavatan’ın güvencesinden ve işbirliğinden yoksun bırakmak istemişlerdir. Bugün bir daha belirtmek isteriz ki bizi büyük bir belirsizliğe ve tekrar göçe sürükleyecek, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünden ve işbirliğinden uzaklaştıracak her tür girişimin karşısında olacağız” ifadeleri kullanıldı.



DİN GÖR-SEN



Din Görevlileri Sendikası(Din Gör-Sen) Başkanı Süleyman Çakır, “Dünyada, özellikle de yakın çevremizde cereyan eden hadiselerin sebep ve sonuçlarını analiz ettiğimizde, dün hayatlarını kaybeden, Akdeniz’in sularında kaybolan mültecilerin dramlarını düşündüğümüzde bile, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın oturduğu temellerin biz Kıbrıslı Türkler açısından ne denli hayati ve derin anlamlar ifade ettiğini daha iyi anlıyor, ne denli büyük bir felaketin eşiğinden döndüğümüzü çok daha net görebiliyoruz” dedi.



Acı olayların son bulması temennisinde bulunan Çakır, yarın cuma namazından önce tüm camilerde, 20 Temmuz’da Kıbrıs’ta huzuru ve barışı tesis etmek için canlarını feda eden şehitler için Kuran-ı Kerim okunacağını kaydetti.



AK HATAYLILAR KARDEŞLİK DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ



Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet İpek, “Mutlu Barış Harekâtı’nın anlamı ve önemi çok büyük. 1950’li yıllarda başlayan varoluş ve özgürlük mücadelesi, Mutlu Barış Harekâtı ile yeni bir ivme kazanmış, KKTC’nin kuruluşuyla taçlandırılmıştır" dedi.



“Kıbrıslı Türkler varlığını devlet çatısı altında Anavatan Türkiye’nin yılmaz desteği ile devam ettiriyor” diyen Dernek Başkanı Mehmet İpek, Barış Harekâtı’nda şehit düşenlere rahmet, gazilere sağlık dileklerinde bulundu.



KKTC ATICILIK FEDERASYONU



KKTC Atıcılık Federasyonu Başkanı Türker Yiğitcan ise mesajında, 20 Temmuz’un Kıbrıs Türkü’nü özgürlüğüne kavuşturan, Türk halkının varoluş mücadelesinde bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.



Yiğitcan, “Kıbrıs Türk gençliği olarak Mutlu Barış Harekatı’nın anlam ve önemini iyice idrak ederek geleceğe ümit ve güvenle bakmalı, cumhuriyete olan sadakati sayesinde birlik ve beraberliğinden ödün vermeden her konumda bu vatan topraklarına sahip çıkmalıdır” dedi.



Yiğitcan, şehitlere rahmet, gazilere saygılarını iletti.