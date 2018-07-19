20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…

KAMU-SEN KIBRIS TÜRK HALKININ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAYAN VE GARANTİ ALTINA ALANLARA ŞÜKRANLARINI SUNDU

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü sağlayan ve garanti altına alan Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türk mücahitleriyle o dönemin yöneticileri TC Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ile kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne şükranlarını sundu.

Kamu-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türk askerinin Kıbrıs’a çıkmasıyla birlikte Kıbrıslı Türkler’in güvenli bir şekilde yaşamını sürdürmesi için gerekli ortamın sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, “Kıbrıslı Türklerin yaşam hakkı ve güvenliği için gerçekleştirilen 20 Temmuz Barış Harekatı ile, sadece Kıbrıslı Türkler değil, Rumlar ve askeri cunta rejimiyle yönetilen Yunan halkı da cuntacı yönetimden kurtulmuş, demokratik düzene yeniden dönebilmişlerdir” ifadeleri yer aldı.

