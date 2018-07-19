20 Temmuz Barış HarekÂtı’nın 44. yıl dönümü törenlerle kutlanacak

BAŞKENT LEFKOŞA VE TÜM İLÇELERDE TÖRENLER YAPILACAK



TOPÇUKÖY, TUZLA VE TAŞPINAR ŞEHİTLERİ ANILACAK

20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 44. yıldönümü, başkent Lefkoşa ve tüm ilçelerde düzenlenecek törenler ve etkinliklerle kutlanacak.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla başta başkent Lefkoşa olmak üzere Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke ilçelerinde kutlama törenleri düzenlenecek.

ETKİNLİKLER BUGÜN BAŞLAYACAK

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri bugün saat 12.00’de 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BRT’den yapacağı konuşmayla başlayacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte yarın akşam saat 20.00’de de Cumhurbaşkanlığı’nda resepsiyon verecek.

Bugün saat 18.00’de Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlenecek. Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek. Tören, anıt özel defterinin imzalanmasıyla son bulacak.

Dr. Fazıl Küçük Anıtı’ndaki tören ise 18.30’da başlayacak. Törende, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak ve anıt özel defteri imzalanacak.

Rauf Raif Denktaş Anıtı’ndaki tören anıt inşaatı nedeniyle TMT anıtında yapılacak. Saat 19.00’da başlayacak törende anıta çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak ve anıt özel defteri imzalanacak.

YARIN TÖRENLER SAAT 08.30’DA BAŞLAYACAK

Yarın ise törenler saat 08.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde başlayacak.

Tören çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak, anıt özel defterinin imzalanmasıyla tamamlanacak.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki geçit töreni de saat 09.30’da gerçekleştirilecek.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ve tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanması ile başlayacak tören, mesaj teatisi, Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı’na sunulması ile sürecek. Tören, Türkiye Cumhuriyeti Hükümet Temsilcisi ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yapacağı konuşmaların ardından Gençlik Dairesi halk dansları gösterisi ve resmi geçit ile tamamlanacak.

LEFKOŞA ŞEHİTLER ANITI

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde de kutlama töreni yapılacak.

Yarın saat 08.50’de çelenklerin şehitler anıtına konulması ile başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek. Tören, anıt özel defterinin imzalanmasının ardından tamamlanacak.

20 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı 44. Yıl Kutlama Etkinlikleri kapsamında Atıcılık Federasyonu 20 Temmuz Barış ve Özgürlük kupası verecek. Müsabakalar saat 08.00’de yarın ve 22 Temmuz’da Lefke’de ve 27-29 Temmuz’da Gönyeli’de yapılacak.

Basketbol Federasyonu U-16 Kızlar Barış ve Özgürlük Basketbol kupası karşılaşmaları yarın ve 22 Temmuz’da Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yer alacak.

Yelken-Motor-Kürek Federasyonu 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Rallisi 16 Temmuz’da ve 19 Temmuz’da Girne Limanı ve Karpaz Gate Marina’da yapıldı.

Atletizm Federasyonu ise yarın saat 17.00’de yol koşusu düzenleyecek.

Masa Tenisi Federasyonu 21 Temmuz saat 10.00’da federasyon salonunda Veteran Turnuvası, 22 Temmuz’da Avcılık Federasyonu olta ve zıpkınla Balık Avlama müsabakası, Taekwondo-Karate-Aikido-Kurash-Wushu-Muaythai Federasyonu 21 Temmuz saat 16.30’da Avrasya Taekwondo Merkezi’nde müsabaka düzenleyecek, 25 Temmuz saat 17.00’de Lefkoşa Cimnastik salonunda gösteri, 28 Temmuzda saat 16.00’da ise Binicilik Federasyonu’nun gösterisi gerçekleştirilecek.

23 Temmuz saat 20.30’da Bedesten’de, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu’nun solist Cem Kafkas’la Barış ve Özgürlük konseri yer alacak.

GAZİMAĞUSA

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Gazimağusa’da iki ayrı tören düzenlenecek. İlk tören Zafer Anıtı önünde saat 17.30’da yapılacak. Anıta çelenklerin sunulması ve saygı duruşuyla İstiklal Marşı’nın ardından tören tamamlanacak.

İkinci tören İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 18.00’de kaymakam, komutan ve belediye başkanının askeri birlikler ve halkın bayramını kutlamasıyla başlayacak. Tören, İstiklal Marşı’nın okunması, konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından tören geçişiyle sona erecek.

GİRNE

20 Temmuz için Girne’de de iki ayrı tören düzenlenecek. İlk tören saat 08.20’de Alsancak’ta Yavuz Çıkarma Plajı’nda düzenlenecek. Törende, denize çelenkler bırakılacak, 21 pare top atışı yapılacak ve saygı duruşunda bulunulacak.

Türkiye Aydıncık’tan KKTC Yelken Motor Kürek Federasyonu tarafından getirilen bayrakların adaya çıkarılacağı tören, İstiklal Marşı’nın okunması, meşalelerin yakılması, adadaki meşaleden alınan ateşin karaya çıkartılması, meşalenin Lefkoşa’ya götürülmek üzere GAÜ öğrencileri tarafından teslim alınması ve Karaoğlanoğlu Şehitliği ziyaret ile tamamlanacak.

Girne Atatürk Anıtı önündeki tören ise 15.30’da başlayacak. Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu İstiklal Marşı’nın okunması, askeri birlikler, okullar ve halkın bayramının kutlanması, konuşmalar, şiirler ve resmigeçit ile son bulacak.

“TÜRK YILDIZLARI” 20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI KUTLAMALARI ÇERÇEVESİNDE GİRNE'DE GÖSTERİ YAPACAK

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında; Türk Yıldızları’nın gösteri yapacak.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi “Türk Yıldızları” yarın saat 18.00’de Girne Atatürk Anıtı üzerinde hava gösterisi icra edecek.

GEMİLER, GİRNE AÇIKLARI VE GİRNE LİMANI’NDA ZİYARETE AÇILACAK

Kutlamalar çerçevesinde Ada’ya gelecek Türk Deniz Kuvvetleri’nin TCG Barbaros Firkateyni Girne açıklarında, TCG Çanakkale Denizaltısı, TCG Mızrak Hücumbotu ise Girne Turizm Limanı’nda yarın, 10.00-11.30 ve 14.00-16.30 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.

TCG Barbaros Firkateynine ulaşım, Girne Yat Limanı’ndan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nca sağlanan deniz vasıtaları ile TCG Mızrak Hücumbotuna ve TCG Çanakkale Denizaltısına ise karadan ile yapılabilecek.

GÜZELYURT

Güzelyurt’taki tören Atatürk Anıtı önünde saat 17.30’da başlayacak. Tören, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören birliklerinin denetlenmesiyle sürecek. Tören, konuşmalar, şiirler, halk oyunları gösterisi ve geçit töreniyle tamamlanacak.

İSKELE

İskele’deki tören Ecevit Meydanı’nda saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Tören, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve tören birlikleri ile halkın bayramının kutlanmasıyla başlayacak.

Tören, konuşmalar, şiirler, folklor gösterisi, horon gösterisi ve tören geçişi ile tamamlanacak. Törenin ardından izaz ikram yapılacak.

LEFKE

20 Temmuz için Lefke’de de iki tören düzenlenecek. İlk tören Lefke Şehitliği’nde yapılacak. Saat 08.30’da başlayacak tören, çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitlik özel defterinin imzalanmasıyla sona erecek.

Şehitlikteki törenin hemen ardından ikinci tören 09.00’da Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Tören, çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve tören birliklerinin denetlenmesiyle başlayacak. Tören, konuşma, şiirlerin okunması, geçit töreni ve tebrik kabulü ile son bulacak.

ŞAFAK NÖBETİ BU GECE

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 44. yıl kutlaması, adaya barış ve huzuru getiren Barış Harekatı’nın başladığı yer olan Yavuz Çıkarma Plajı’nda Şafak Nöbeti’yle başlayacak. Organizasyon kapsamında saat 21.30’da başlayacak etkinlikte, 22.00’de İstiklal Marşı okunacak. Özel sahne gösterilerinin ardından saat 23.00’te Kıraç konseri ile devam edilecek. Saat 00.30’da geleneksel meşaleli yürüyüşe geçilecek etkinlikte, saat 02.00’de gelen tüm katılımcılara yemek ikramı yapılacak. Şafak Nöbeti, saat 03.45’te yapılacak havai fişek gösterisi ve 04.00’de sabah ezanı ve duaların okunmasının ardından sona erecek.

ALAMİNYO ŞEHİTLERİ DE 21 TEMMUZ’DA ANILACAK

Alaminyo Şehitleri 21 Temmuz Cumartesi günü Değirmenlik’teki Alaminyo Şehitler Anıtı önünde saat 19.30’da düzenlenecek törenle anılacak.

Tören, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu saygı atışı ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayacak. Tören, şiir okunması ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in konuşmasının ardından tamamlanacak.

TOPÇUKÖY ŞEHİTLERİ 22 TEMMUZ’DA ANILACAK

Milli mücadele yılları ile 1974 Barış Harekâtı sırasında şehit olan Topçuköylü 9 kişi, 22 Temmuz Pazar günü Topçuköy Şehitliği'nde saat 18.30'da düzenlenecek törenle anılacak.

Çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu saygı atışı ve istiklal marşının okunması ile başlayacak tören, konuşmalar, şiirler ve şehitler için dua okunmasının ardından tamamlanacak.

TUZLA ŞEHİTLERİ 23 TEMMUZ’DA ANILACAK

Tuzla Şehitleri 23 Temmuz Pazartesi günü saat 09.00’da Tuzla Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak. Tören, çelenklerin konması, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunması, konuşma ve dua okunmasının ardından şehitlik ziyaretiyle tamamlanacak.

TAŞPINAR ŞEHİTLERİ İÇİN ŞEHİTLİKTE TÖREN DÜZENLENECEK

Taşpınar şehitleri de 25 Temmuz Çarşamba günü Taşpınar Şehitliği önünde saat 09.00’da düzenlenecek törenle anılacak.

Tören, çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak. Şehitlik defterinin imzalanması ile sürecek tören, şiirlerin okunması, konuşma ve dua okunması ile tamamlanacak.

