20. Resim Çizme Şöleni’nin Başarılı Öğrencileri Belirlendi.

850 öğrencinin üzerinde katılımın olduğu yarışmada ana sınıfların resim konusu “serbest”, 1 ve 2. Sınıflar “Ailemiz”, “Sevdiğim mevsim ve ben” konularını; 3,4 ve 5. sınıf öğrencileri ise “Lunaparkda eğleniyoruz ” veya “Göçmen Kuşlar Gölette” konularını işlediler. Gazimağusa Çocuk Festivali’nin çocukların yeteneklerini ön plana çıkaran renkli etkinliklerinden biri olan Resim Çizme Şöleni’nde başarılı öğrencileri Türksal İnce Başkanlığında, Taylan Oğuzkan, Cemal Tunceri, Zühre Özkaraman, ve Ali Genç’ten oluşan jüri tarafından belirlendi.29 Nisan Cumartesi günü 10:30’da suriçinde Tarih Avcıları Yarışması, 17 Mayıs Çarşamba günü saat 18:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Resim - Mektup Ödül Töreni ve Sergileri Renkli Kadınlar Sergisinin yapılacağı festivalde, 22 Mayıs Pazartesi günü Uçurtma Şöleni, 29 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde MKD Yetişkin Kulüpleri Kültürümüzü Yaşatalım Sergileri, 31 Mayıs Çarşamba günü dans Buluşması ve 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde ise Çocuk Festivali Yürüyüşü, Gösteriler ve sürpriz konser yapılacak.NİLÜFER KALAYA ANA SINIFCEMRE UÇAR ANA SINIFSÜMER İZEM TOS ANA SINIFSU KAHRAMAN ANA SINIFURAS HÜDAOĞLU ANA SINIFADA KAHRAMAN ANA SINIFARDA GÖKMENOĞLU ANA SINIF