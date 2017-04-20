BAŞARILI RESİMLER BELİRLENDİ
Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği tarafından bu yıl 25.’si düzenlenen Gazimağusa Çocuk Festivali’de 20. Resim Çizme Şöleni’nin başarılı öğrencileri belirlendi.
850 öğrencinin üzerinde katılımın olduğu yarışmada ana sınıfların resim konusu “serbest”, 1 ve 2. Sınıflar “Ailemiz”, “Sevdiğim mevsim ve ben” konularını; 3,4 ve 5. sınıf öğrencileri ise “Lunaparkda eğleniyoruz ” veya “Göçmen Kuşlar Gölette” konularını işlediler. Gazimağusa Çocuk Festivali’nin çocukların yeteneklerini ön plana çıkaran renkli etkinliklerinden biri olan Resim Çizme Şöleni’nde başarılı öğrencileri Türksal İnce Başkanlığında, Taylan Oğuzkan, Cemal Tunceri, Zühre Özkaraman, ve Ali Genç’ten oluşan jüri tarafından belirlendi.
29 Nisan Cumartesi günü 10:30’da suriçinde Tarih Avcıları Yarışması, 17 Mayıs Çarşamba günü saat 18:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Resim - Mektup Ödül Töreni ve Sergileri Renkli Kadınlar Sergisinin yapılacağı festivalde, 22 Mayıs Pazartesi günü Uçurtma Şöleni, 29 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde MKD Yetişkin Kulüpleri Kültürümüzü Yaşatalım Sergileri, 31 Mayıs Çarşamba günü dans Buluşması ve 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde ise Çocuk Festivali Yürüyüşü, Gösteriler ve sürpriz konser yapılacak.
20. Resim Çizme Yarışmasında başarılı öğrencilerin listesi:
Ad Soyad Sınıf
NİLÜFER KALAYA ANA SINIF
CEMRE UÇAR ANA SINIF
SÜMER İZEM TOS ANA SINIF
SU KAHRAMAN ANA SINIF
URAS HÜDAOĞLU ANA SINIF
ADA KAHRAMAN ANA SINIF
ARDA GÖKMENOĞLU ANA SINIF