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26 Nisan 2017 Çarşamba 11:42

20. Resim Çizme Şöleni’nin Başarılı Öğrencileri Belirlendi.

20. Resim Çizme Şöleni'nin Başarılı Öğrencileri Belirlendi.
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20. RESİM ÇİZME ŞÖLENİ’NDE

BAŞARILI RESİMLER BELİRLENDİ

Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği tarafından bu yıl 25.’si düzenlenen Gazimağusa Çocuk Festivali’de 20. Resim Çizme Şöleni’nin başarılı öğrencileri belirlendi.

850 öğrencinin üzerinde katılımın olduğu yarışmada ana sınıfların resim konusu “serbest”, 1 ve 2. Sınıflar “Ailemiz”, “Sevdiğim mevsim ve ben” konularını; 3,4 ve 5. sınıf öğrencileri ise “Lunaparkda eğleniyoruz ” veya “Göçmen Kuşlar Gölette” konularını işlediler. Gazimağusa Çocuk Festivali’nin çocukların yeteneklerini ön plana çıkaran renkli etkinliklerinden biri olan Resim Çizme Şöleni’nde başarılı öğrencileri Türksal İnce Başkanlığında, Taylan Oğuzkan, Cemal Tunceri, Zühre Özkaraman, ve Ali Genç’ten oluşan jüri tarafından belirlendi.

29 Nisan Cumartesi günü 10:30’da suriçinde Tarih Avcıları Yarışması, 17 Mayıs Çarşamba günü saat 18:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Resim - Mektup Ödül Töreni ve Sergileri Renkli Kadınlar Sergisinin yapılacağı festivalde, 22 Mayıs Pazartesi günü Uçurtma Şöleni, 29 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde MKD Yetişkin Kulüpleri Kültürümüzü Yaşatalım Sergileri, 31 Mayıs Çarşamba günü dans Buluşması ve 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde ise Çocuk Festivali Yürüyüşü, Gösteriler ve sürpriz konser yapılacak.

20. Resim Çizme Yarışmasında başarılı öğrencilerin listesi:

Ad Soyad                   Sınıf

NİLÜFER KALAYA       ANA SINIF

CEMRE UÇAR             ANA SINIF

SÜMER İZEM TOS       ANA SINIF

SU KAHRAMAN           ANA SINIF

URAS HÜDAOĞLU       ANA SINIF

ADA KAHRAMAN         ANA SINIF

ARDA GÖKMENOĞLU   ANA SINIF  
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20. Resim Çizme Şöleni’nin Başarılı Öğrencileri Belirlendi.
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