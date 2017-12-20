20 Kadın Ve 25 Çocuğa Ev Hizmeti Sağlandı

Harmancı, Kadın Sığınma Evi’nin, Toplumsal Cinsiyet Birimi hizmetleri çerçevesinde şiddet gören kadınlar ve çocuklarının güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi ve kadınların bu süre zarfında niteliklendirilmeleri amacıyla kurulduğunu anımsattı.Bir yıllık sürede 20 kadın ve 25 çocuğa hizmet verdiklerini kaydeden Harmancı, 20’den fazla kadına da konaklama hizmeti dışındaki alanlarda destek sağlandığını anlattı.Mevcut Kadın Sığınma Evi’nin 7 kadın 14 çocuğa hizmet verecek kapasitede olduğunu dile getiren Harmancı, evin; çok dikkat çekmeyen, müstakil, çocukların sosyalleşmelerini sağlayan ve güvenlikli bir yapıda olduğunu söyledi.Harmancı, evin güvenliğinin 185 ekipleri ve zabıtalarca sağlandığını belirterek, kendisine bağlı 6 personelin de sadece bu alanda çalıştığını kaydetti.Geçen bir yıllık sürede, dünya standartlarının üzerinde bir hizmet verebileceklerini kanıtladıklarını vurgulayan Harmancı, 40’dan fazla kadına hukuki, psikolojik, iş bulma, sağlık, Sosyal Hizmetler Daireleri ile işbirliği ve niteliklendirme hizmetleri verildiğini anlattı.Harmancı, evden çıkış yapan kadınların desteklenmesine de devam edildiğini ifade ederek, 14 çocuğa kreş, etüt ve dershane desteği sağladıklarını, eve yerleşmeyen 13 çocuğa da eğitim, psikoloji, gıda, erzak, giyim ve kırtasiye desteği verildiğini söyledi.Harmancı, kadınlara yeni bir gelecek kurmaları için destek olan sponsorlara da teşekkür etti.Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ayrıca, Avrupa Birliği’nin Lefkoşa’ya yeni bir Kadın Sığınma Evi yapılması projesine onay verdiğini de açıkladı.Proje sözleşmesinin bu ay imzalanacağını söyleyen Harmancı, 800 bin Euro’luk hibe programının yüzde 40-45’inin bina yapımı için harcanacağını, kalanı ile de projenin 3 yıllık idaresinin yapılacağını anlattı.Harmancı, yeni Kadın Sığınma Evi’nin, 12 kadına hizmet verecek şekilde inşa edileceğini, ortak yaşam alanlarının yanı sıra bireysel özgürlüklerin korunacağı odaların da bulunacağını belirtti.Harmancı yeni evde, ortak mutfak, çocuk oyun alanları, çalışma odaları olacağını da söyledi.Sığınma evine başvuruların, ağırlıklı olarak Lefkoşa dışındaki bölgelerden geldiğine dikkat çeken Harmancı, devletin, geçen yıl yapılan çalıştaya sonuç üretmesini ve Aile İçi Şiddet Yasası’nın bir an önce Meclisten geçmesini istedi.Harmancı basın toplantısında şiddet gören kadınlara da çağrıda bulundu.Harmancı, “Lefkoşa Türk Belediyesi her zaman şiddetin karşısında ve direnişçi kadınların yanındadır. Hiçbir kadın yalnız değildir. Biz bu kadınların yanıdayız ve yuva açacağız” dedi.