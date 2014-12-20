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20 Aralık 2014 Cumartesi Gündemi

Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Lokmacı geçiş noktasında etkinlik düzenleyecek.. Kıbrıs Türk Tabipleri Odası,  Golden Tulip Otel’de “Sağlık ve Sosyal Sorunlar, Alternatif Çözümler” konulu sempozyum düzenleyecek... Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağlı Umut Eğitim ve Kültür Evi bünyesindeki Umut Orkestrası, Gommalar ile birlikte  YDÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde konser verecek...

20 Aralık 2014 Cumartesi Gündemi

Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Lokmacı geçiş noktasında etkinlik düzenleyecek.. Kıbrıs Türk Tabipleri Odası,  Golden Tulip Otel’de “Sağlık ve Sosyal Sorunlar, Alternatif Çözümler” konulu sempozyum düzenleyecek... Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağlı Umut Eğitim ve Kültür Evi bünyesindeki Umut Orkestrası, Gommalar ile birlikte  YDÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde konser verecek...

20 Aralık 2014 Cumartesi 07:01
20 Aralık 2014 Cumartesi Gündemi
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Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Güzelyurt Açık Pazar’dan başlayarak Güzelyurt ve Girne bölgesinde temas ve incelemelerde bulunacak (10.00)

KTÖS'ün de içinde yer aldığı Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Lokmacı geçiş noktasında etkinlik düzenleyecek . Etkinlik çerçevesinde insan zinciri oluşturulacak (11.00)

Meclis Başkanı Sibel Siber, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu ziyaret edecek  (12.00)

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası,  Golden Tulip Otel’de “Sağlık ve Sosyal Sorunlar, Alternatif Çözümler” konulu sempozyum düzenleyecek  (13.30)

DP-UG Alsancak örgüt binası Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun da katılacağı törenle  açılacak  (14.00)

CTP-BG, 44. kuruluş yıldönümü nedeniyle Acapulco Otel’de dayanışma yemeği düzenleyecek (19.30)

Birleşik Kıbrıs Partisi,HiddenGarden Restoran’da dayanışma gecesi düzenleyecek  (19.30)

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağlı Umut Eğitim ve Kültür Evi bünyesindeki Umut Orkestrası, Gommalar ile birlikte  YDÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde konser verecek (20.00)

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