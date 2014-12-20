20 Aralık 2014 Cumartesi Gündemi

Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Lokmacı geçiş noktasında etkinlik düzenleyecek.. Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Golden Tulip Otel’de “Sağlık ve Sosyal Sorunlar, Alternatif Çözümler” konulu sempozyum düzenleyecek... Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağlı Umut Eğitim ve Kültür Evi bünyesindeki Umut Orkestrası, Gommalar ile birlikte YDÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde konser verecek...