2 yıldır KKTC’de kaçak kalıyor…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da trafik ekipleri tarafından yapılan kontrol sırasında 2016 yılından beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen Pakistan uyruklu Muhammad Mudassar tutuklandı. “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Mudassar aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edilirken, zanlının KKTC’de çalıştığı yerler araştırılacak.

Yasal statüsü hakkında izahat veremedi…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Muhammad Mudassar’ın 26 Kasım 2018 tarihinde trafik şubesi ekiplerinin yapmış olduğu kontrol sırasında yasal statüsü hakkında gerekli izahatı veremediğini söyledi. Zanlı hakkında yapılan araştırmada zanlının 24 Aralık 2016 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, zanlının tutuklandığını açıkladı. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını, Çalışma Dairesinden ve zanlının çalıştığı yerlerle ilgili olarak araştırma yapılması gerektiğini ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Muhammad Mudassar’ın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.