2 üründe limit üstü kalıntıya rastlandı

Tarım Dairesi’nin yaptığı analizlerde, ithal ve yerli ürün domates numunelerinin ikisinde ilaç kalıntısına rastlandı.
Tarım Dairesi’nin 12 Ekim - 18 Ekim 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetimlerine göre, ithal ürünlerden domates ve armutta, yerli üretimde ise domateste Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’ne göre limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi.
İthal domates çeşitleri, elma çeşitleri, üzüm çeşitleri, iceberg marul, iç yer fıstığı, armut, erik, ayçiçek küsbesi, yeşil lolorosso, havuç, cennet meyvesi ve kuru üzüm olmak üzere 38 numuneden 36'sı temiz, 2’sinde ise ilaç kalıntısına rastlandı. Onbaşı İşl. Ltd ait domates ile Nuri Ersoy Ltd. ait armut numunesinde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
Yerli ürünlerden salatalık, biber çeşitleri, patlıcan, lahana, kabak, domates ve nar olmak üzere 17 numuneden 16'sı temiz olup sadece 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.
Geçitköy’de Ahmet Ertan Dönmez 'e ait domatesten alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki labaratuvar analizine kadar durduruldu.
İkinci defa alınan numunelerde temiz çıkan Bostancı’da Hasan Cellaoğlu’na ait nar, Geçitköy’de Ahmet E. Dönmez’e ait kapya biber ve domates, Karşıyaka’da Eşref Özbilgili’ye ait kapya biber ve Geçitköy’de Hatice Avcı’ya ait biberlerin hasadına izin verildi.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Nuri Ersoy Ltd
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
2
|
Nuri Ersoy Ltd
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
3
|
Nuri Ersoy Ltd
|
İthal
|
Elma (Arapkızı)
|
Temiz
|
4
|
Nuri Ersoy Ltd
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
5
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
6
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Gala
|
Temiz
|
7
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(G.S)
|
Temiz
|
8
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
9
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Iceberg Marul
|
Temiz
|
10
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
11
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S.M)
|
Temiz
|
12
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
13
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
14
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Redglobe Üzüm
|
Temiz
|
15
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
16
|
Onbaşı İşl Ltd
|
İthal
|
Elma(G.S)
|
Temiz
|
17
|
Nuri Ersoy Lt.
|
İthal
|
Armut(S.M)
|
Temiz
|
18
|
K.Tüccaroğlu
|
İthal
|
Kuru Üzüm
|
Temiz
|
19
|
Levent Sanayi Ltd.
|
İthal
|
Ayçiçek Küsbesi
|
Temiz
|
20
|
M.Hacı Ali
|
İthal
|
Soya Fasulyesi (Yemlik)
|
Temiz
|
21
|
H.Mehmet Karaca
|
İthal
|
İç Yer Fıstığı
|
Temiz
|
22
|
Engin Hürsen Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
23
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma
|
Temiz
|
24
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
25
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Lolloroso
|
Temiz
|
26
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Erik
|
Temiz
|
27
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Limit Üstü
|
28
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
29
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
30
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
31
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
32
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Elma(Granny)
|
Temiz
|
33
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
34
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma
|
Temiz
|
35
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
36
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Armut
|
Limit Üstü
|
37
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma
|
Temiz
|
38
|
Levent Sanayi Ltd.
|
İthal
|
Elma
|
Temiz
|
39
|
Hasan Cellaloğlu
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|
40
|
Mustafa Gürsoy
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|
41
|
İsmet Bubikoğlu
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|
42
|
İzzet Kızıltoprak
|
Aydınköy
|
Nar
|
Temiz
|
43
|
Niyazi Turakan
|
Hisarköy
|
Nar
|
Temiz
|
44
|
Ahmet Ertan Dönmez
|
Geçitköy
|
Kapya Biber
|
Temiz
|
45
|
Eşref Özbilgili
|
Karşıyaka
|
Kapya Biber
|
Temiz
|
46
|
Ahmet Ertan Dönmez
|
Geçitköy
|
Domates
|
Limit Üstü
|
47
|
Ahmet Ertan Dönmez
|
Geçitköy
|
Domates
|
Temiz
|
48
|
Süleyman Bayır
|
Mağusa
|
Lahana
|
Temiz
|
49
|
Murat Dağtekin
|
Mağusa
|
Kabak
|
Temiz
|
50
|
Murat Dağtekin
|
Mağusa
|
Patlıcan
|
Temiz
|
51
|
Raşit Açıkgöz
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|
52
|
Mehmet Çetin
|
Mağusa
|
Biber
|
Temiz
|
53
|
Hediye Avcı
|
Geçitköy
|
Kapya Biber
|
Temiz
|
54
|
Hediye Avcı
|
Geçitköy
|
Sivri Biber
|
Temiz
|
55
|
Hediye Avcı
|
Geçitköy
|
Sarı Çarli Biber
|
Temiz