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2 üründe limit üstü kalıntı

2 üründe limit üstü kalıntı

07 Eylül 2018 Cuma 10:36
2 üründe limit üstü kalıntı

KARŞIYAKA’DA ÖZBİLGİLİ'YE AİT BİBER KAPYA ÜRÜNÜN HASADI DURDURULDU

Tarın Dairesi, Karşıyaka’da Eşref Özbilgili'ye ait Biber Kapyadan alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurdu.

Tarım Dairesi 31 Ağustos - 6 Eylül 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesinde değerlendirildi.

Değerlendirme sonuçlarına göre, ithal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Şeftali, Üzüm Çeşitleri, Iceberg Marul, Soya Küsbesi, Nektarin,Taze Fasulye, Arpa (Yemlik),Armut (S.M), Kavun, Ayçiçek Küsbesi, Susam ve Kırmızı Acı Biber olmak üzere 39 numuneden 37'si temiz olup, sadece 2 numunede ilaç kalıntısına rastlandı.

SVS Tic Ltd. ait Kırmızı Acı Biber Firmanın isteği üzerine imha edilecek. ORC FoodsLtd ait Taze Fasulye firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerden Böğrülce, Maydanoz, Salatalık,Domates ve Kapya Biber olmak üzere 7 numuneden 5'i temiz olup, sadece 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Geçitköy’de Ali Akkuş'a ait Maydanozda yapılan laboratuvar analizi sonucunda kullanılan kimyasal ilacın üründe tavsiyesi bulunmadığı için ürünün imhasına karar verildi.

 

Son Güncelleme: 07.09.2018 15:07
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