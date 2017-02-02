2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nda İlk Gün Yarışı Tamamlandı

KONYA TORKU ŞEKER’DEN AHMET ÖRKEN BİRİNCİ OLDU

2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nun ilk etabı tamamlandı.

Bisiklet Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, “İskele Karpaz Etabı” olarak isimlendirilen 182 kilometre uzunluğundaki etap, Girne Kapısı’ndan başlayarak sırasıyla Lefkoşa, Dörtyol, İskele, Boğaz, Büyükkonuk, Tatlısu, Dörtyol, Lefkoşa güzergâhında devam etti ve Girne Kapısı'nda son buldu.

182 kilometre uzunluğundaki etabı Torku Şeker Spor sporcusu Ahmet Örken birinci, Biemme takımından Vasii Kalinovskiy ikinci, Kazakistan Milli Takımı'ndan Gidich Yevgeniy üçüncü tamamladı.

Birinci etap yarışının lider mayoları da belli oldu.

Buna göre, Genel Klasman Mayosu / sarı mayo ile Hız Mayosu / Yeşil mayo Torku Şeker Spor'dan Ahmet Örken'in olurken, En iyi Yokuş mayosu / mavi Mayo yine Torku Şeker Spor'dan Luca Chirico'nun oldu.

Kıbrıs Güzellikleri Mayosu olan Magenta Mayo'nun sahibi ise Kolls Cycling Takımı'ndan Vitaliy Buts oldu.

Birinci etap sonunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi, Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir ve Geçitkale Başkanı Hasan Öztaş tarafından verildi.

Bisiklet Turu’nun Mağusa Etabı olarak isimlendirilen, Girne Kapısı’ndan başlayarak Lefkoşa, Gazimağusa, Boğaz, Geçitkale, Esentepe, Değirmenlik, Lefkoşa güzergâhında devam edecek ve Girne Kapısı'nda son bulacak 167 kilometrelik etabı yarın saat 11.00’den itibaren koşulacak.