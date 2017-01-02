2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu Tanıtıldı; Heyecan Başlıyor...



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık himayelerinde Başbakanlık Spor Dairesi’nin, Turizm Bakanlığı’nın ve diğer sponsorların katkıları ile KKTC'de bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlamak, aktif ve sağlıklı yaşamı özendirmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisiklet turizminin başlatılmasına öncülük etmek amacı ile KKTC Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen, Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu ikincisi ile ilgili detaylı basın toplantısı bugün gerçekleştirildi.16 – 19 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu hakkındaki basın toplantısı bugün Kıbrıs Türk Spor yazarları Derneği'nde yapıldı.Yapılan basın toplantısında konuşan KKTC Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir, basın toplantısına yoğun katılan basın mensuplarına teşekkür ederek başladı. Adademir, ikincisi gerçekleşecek olan yarış için hazırlıkların son aşamaya gelindiğine değinerek geçen yıl katkı koyan herkese teşekkür etti.Başkan Adademir; “Geçen yıl çok daha zordu, bir hayali anlatmaya çalışıyorduk. Fakat şimdi elimizde rakamlar var ve herkesin gördüğü bir de yarışımız vardır” diyerek “Bisiklet bir ulaşım aracıdır. Fakat bunun yanında farklı amaçlar taşıyor. Yaşam şeklidir, sosyal araçtır, tafikte saygı gösterilemsinin bir aracıdır, eğitim aracıdır, turizm aracıdır. Ülkeye çok ciddi bir tanıtım katkısı sağlamaktadır” dedi.Adademir, Başbakanlık ve Spor Dairesi'nin, Turizm Bakanlığı'nın da bu yıl ki yarışa katkı koyduğuna değinerek; bu yıl tur sayısının arttığını, katılımcıların çoğaldığını ve bütçenin ikiye katlandığını söyledi.Toplantıda konuşan Spor Dairesi Müdür Hüseyin Cahitoğlu, federasyonların bu tip organizasyonlarada yer aldığında destek vediklerine dikkat çekti. Uluslararası nitelik taşıyan organizasyonlara daire olarak büyük destek verdiklerine değinen Cahitoğlu “Adamızın iklimi ve doğal yapısı bisiklet sporunun yapılmasına müsaittir. Bundan böyle geleneksel hale gelecek belli ki bu organizason. Katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz” dedi.Turizm Bakanlığı'nı temsilen toplantıya katılan Mustafa Köprülü ise ülke olarak gerçekleştirilen turizm tanıtma faaliyetleri içerisinde özellikle bisiklet sorusunun da kendilerine sorulduğuna dikkat çekti. Köprülü: “Bisiklet sporu olarak düzenlenecek olan bu organizasyonunun ülke tanıtımına katkısı çok büyük olacaktır. Festival havasınada geçeceğe de benziyor. Bu analamda çok önemli bir organizasyona imza atmış olacağız” dedi.Öte yandan Oganizasyon sorumlusu Özdemir Tokel ise basın toplantısında yarışa ilişkin detaylar verdi.Tokel, Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nun ikincisinin 16-19 Şubat 2017 tarihleri arasında, KKTC , Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerin-den gelecek 250'ye yakın sporcu ve misafirin katılımı ile 4 etap halinde gerçekleştirileceğini belirterek, Lefkoşa’dan start alacak yarışların, Lefkoşa’da görkemli bir Finish’le sona ereceğini söyledi.Turun, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın önde gelen bisiklet turizmi merkezlerinden biri olmaya aday ülkenin, iklimi, doğası, tarihi, kültürel güzellikleri, doğal parkurları, fiziki şartları ve coğrafi konumu ile bisiklet sporu için çok önemli unsurları topluca içinde barındırdığını, tüm dünyaya tanıtmayı amaçladığına dikkat çeken Tokel, “Böylesi önemli amaçlara hizmet eden, hem yerel hem de yabancı televizyon kanal-ları tarafından yayınlanacak, KKTC, Türkiye ve yabancı seçkin spor muhabirleri tarafından takip edilecek, medya aracılığı ile dünyada milyon-larca kişiye ulaşma imkanı bulacak 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nun sizlerin de sayesinde sporumuza, ülkemize pek çok kaznım sağlayacağından hiç bir kuşkumuz yoktur” dedi.“2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu 4 etap halinde ve 4 gün sürecek bir organizasyonla gerçekleştiriliyor.Bisiklet Turu’nun 1. Etabı 16 Şubat 2017 Perşembe günü koşulacak ve 182 kilometre uzunluğunda olacak, “İskele Karpaz Etabı” olarak isim-lendirilen etap Girne Kapısı’ndan başlayacak sırasıyla Lefkoşa, Dörtyol, İskele, Boğaz, Büyükkonuk,Tatlısu, Dörtyol, Lefkoşa güzergahında devam edecek ve Girne Kapısında son bulacak.Bisiklet Turu’nun 2. Etabı 17 Şubat 2017 Cuma günü koşulacak ve 167 kilometre uzunluğunda olacak. “Mağusa Etabı” olarak isimlendirilen etap Girne Kapısı’ndan başlayacak sırasıyla Lefkoşa, Mağusa, Boğaz, Geçitkale, Esentepe, Değirmenlik, Lefkoşa güzergahında devam edecek ve Girne Kapısında son bulacak.Bisiklet Turu’nun 3. Etabı 18 Şubat 2017 Cumartesi günü koşulacak ve 131 kilometre uzunluğunda olacak. “Güzelyurt-Girne Etabı” olarak isimlendirilen etap Girne Kapısı’ndan başlayacak sırasıyla Lefkoşa, Mağusa, Boğaz, Geçitkale, Esentepe, Değirmenlik, Lefkoşa güzergahında devam edecek ve Girne Kapısında son bulacak.Bisiklet Turu’nun 4. Etabı 19 Şubat 2017 Pazar günü koşulacak ve 72 kilometre uzunluğunda olacak. “Lefkoşa Kriteryum Etabı” olarak isim-lendirilen etap Girne Kapısı’ndan başlayacak sırasıyla Girne Kapısı, Meclis, Maliye Bakanlığı, Asal Şube, güzergahında atılacak 60 turla devam edecek ve Girne Kapısında son bulacak.19 Şubat Pazar günü Kuzey Kıbrıs Turu ile birlikte yapılacak Gran Fondo Yarışı toplam 20km. , 55km. Ve 90 km. Olarak 3 parkurdan oluşacak. Girne Kapısından başlayacak olan yarışın ilk parkuru Yılmazköy’de, 2. Parkuru Çamlıbel’de ve 3. Parkuru ise Metehan’da son bulacak. Bu yarışa lisanslı ve lisansız tüm sporcular bireysel olarak katılabilecek. Bu yarışın katılım kayıtları online olarak www.kuzeykibrisgranfondo.info adresinde halen devam etmektedir.Organizasyon içerisinde yine 19 Şubat Pazar günü 5 turluk bir Halk Yarışı da bulunuyor. Telsim Halk Yarışı olarak isimlendirilen bu yarış kriter-yum etabı (aynı güzergahta birden çok tur atma) şeklinde yapılacak ve toplam uzunluğu 6km. olacak.Yarışların yanı sıra 19 Şubat Pazar günü Girne Kapısı’nda Bisiklet Festivali de gerçekleştiriliyor. Pek çok sosyal etkinliğin yer alacağı festivalde bisiklet gösterileri ve müzik şöleni gibi etkinliklere yer verilerek izleyicilerin güzel bir hafta sonu geçirmesine ek bir katkı sağlayacak.Telsim Halk Yarışı’nda ve Kuzey Kıbrıs Gran Fondo’da alınacak kayıt ücretleri Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu tarafından halen yürütülen “Bisikletsiz Okul Kalmasın” kampanyası için kullanılacak.Tur 2017’ye 250’ye yakın yabancı sporcu, teknik ekip ve konuk katılırken, Kuzey Kıbrıs Gran Fondo Yarışı’na 400’e yakın, Halk Yarışı’na ise 1000’e yakın kişinin katılımı bekleniyor.Yerel ve yabancı TV kanalları tarafından yapılacak Canlı yayınlarının yanı sıra, resmi tur sayfasından da canlı aktarılacak organizasyonun bu yayınlarla yaklaşık 500 milyon civarında bir insana ulaşma kapasitesibulunuyor.Hazırlanacak özel araçlar sayesinde medya kuruluşlarına yarışı canlı izleme, görüntüleme ve fotoğraflama şansı sunulacak organizasyonun merkez üssü olan LTL bahçesinde de bir basın odası oluşturularak, medya mensuplarına yayın yapma olanağı sağlanacak.Başbakanlığın himayelerinde gerçekleştirilecek ve pek çok kurum - kuruluşun destek verdiği organizasyonun şu ana kadar mutabakata varıl-mış sponsorları; Başbakanlık Spor Dairesi, Turizm ve Çevre Bakanlığı, KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Meclis Başkanlığı, KKTC Sağlık Bakanlığı, KKTC Ulaştırma Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Lefkoşa Türk Belediye-si, Gazi Mağusa Belediyesi, Girne Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi, İskele Belediyesi, Gönyeli Belediyesi, Erülkü Süpermarker, Sun Rent a Car, Mr. Brown, Uludağ İçecek, Dörtgazi Lojistik, Köseoğlu Süpermarket, Pascucci, Kolan British Hospital, Akcan Bisiklet, Yusuf Paralik Pedal Power, Delta Bisiklet, Honda Motor, Yapım İnşaat, NorthernLand Construction, NHG Construction, İletişim Sponsoru Telsim, İkram Sponsoru Eziç Restorant, Ulaşım Sponsoru Türk Hava Yolları, Medya Sponsorları Demokrat Bakış, Detay, Diyalog, Güneş, Haberal Kıbrıslı, Halkın Sesi, Havadis, Kıbrıs, Kıbrıs Postası, Milliyet, Star Kıbrıs, Vatan, Volkan, Yeni Bakış Yenidüzen gazeteleri, Ada TV, BRT, Diyalog TV, Genç TV, Kıbrıs TV, Kanal T, Sim TV Televizyonları, Danc FM, Radyo Vatan, Radyo Güven, Radyo Juke radyoları, Gündem Kıbrıs, Haber Kıbrıs, Haberkktc ve Kıbrıs Manşet haber portalları ve Temedya Reklam Ajansı. Sponsorluk görüşmeleri devam eden ve büyük olasılıkla organizasyona destek verecek yeni sponsor isimleri yapılacak diğer basın bildirilerinde duyurulacaktır.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu hakkındaki detaylı tüm bilgilere www.kuzeykibristuru.org adresinde ulaşabilirsiniz.