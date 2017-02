2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu başladı

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen 139 sporcunun pedal çevireceği 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu bugün başladı.Turun Girne Kapısı’ndaki törensel açılışı, Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından yapıldı.Başbakanlık himayelerinde, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Spor Dairesi, Bisiklet Federasyonu işbirliğinde, birçok kurumun ve kuruluşun desteğiyle “Yaşam Sürdükçe, Sürdükçe Keşfet”, “Dünya Bisikletçileri Kuzey Kıbrıs’ı Keşfediyor” sloganlarıyla düzenlenen bisiklet turuna, 16 farklı ülkeden 18 takım katıldı. Bisiklet turu kapsamında, 4 etapta ve 4 gün boyunca 543 kilometre kat edilecek.Sporcular ve teknik ekipleri olmak üzere ülkede 400’ü aşkın konuk ağırlanacak. Yarışı takip etmek için yurt dışından basın ekipleri de KKTC’de bulunuyor.KKTC’yi yarışlarda 2 takım temsil edecek.BİNİ POLİS, 2 BİN KİŞİ ORGANİZASYONDA GÖREV YAPACAKBisiklet sporunun gelişimine katkı sağlamak, aktif ve sağlıklı yaşamı özendirmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisiklet turizminin başlatılmasına öncülük etmek amacıyla Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen tur kapsamında bini polis olmak üzere 2 bin kişi görev yapacak.Bisikletçiler 28 belediyenin 20’sinin sınırlarından geçecek. Yarışın birincisi, 10 bin doların sahibi olacak. Yarışma kapsamında pek çok özel ödül de dağıtılacak.Bisiklet Turu, BRT’den canlı yayınlanacak. Tüm yarışı hareketli kameralarla çekecek BRTK, bunu yayıncılık tarihinde ilk kez yapmış olacak.SPORCULARA 16 MOTOSİKLETLİ EŞLİK EDECEK... BUNUN İÇİN 6 ÖZEL DONANIMLI MOTOSİKLET TÜRKİYE’DEN GETİRİLDİOrganizasyonda yol güvenliğini Türkiye Motosiklet Federasyonu sağlayacak.Türkiye’den getirilen 6 özel donanımlı motosikletle birlikte toplamda 16 motosiklet sporculara yarış boyunca eşlik edecek.Tur kapsamındaki 4 etap da Girne Kapısı’nda başlayacak. Yarışlar yine Girne Kapısı’nda son bulacak. Ayrıca sporculara yarış boyunca iki ambulans eşlik edecek. Bölgelerin ambulansları da on-call olacak.İLK ETAP BUGÜN... SPORCULAR İÇİN LTL AVLUSUNA ÇADIR KURULDUSporcular, bu sabah 11.00’de başlayan yarışa, Lefkoşa Türk Lisesi’nin (LTL) avlusunda kurulan çadırlarda hazırlandı. Her ülke için ayrı ayrı çadır kuruldu. Sporculara burada yarış için su ve muz da temin edildi.LTL avlusuna kurulan sahneye, takımların imza atması için pano kondu. Adı anons edilen takımlar yarış öncesinde buraya çıkarak imza attı ve anı fotoğrafı çektirdi.Ayrıca okul avlusuna, yarışla ilgili canlı yayınların takip edilebilmesi için ekranlar yerleştirildi.BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN İLE EŞİ DİLEK ÖZGÜRGÜN SPORCULARI ZİYARET ETTİBaşbakan Hüseyin Özgürgün, yarış başlamadan önce eşi Dilek Özgürgün ile sporcuları ziyaret etti.Çadırları dolaşan Başbakan, organizasyon hakkında Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyon Başkanı Ekin Adademir’den bilgi aldı. Başbakan Hüseyin Özgürgün’e Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile bağımsız milletvekili Hasan Taçoy da eşlik etti.Başbakan Özgürgün, burada basına yaptığı kısa açıklamada, uluslararası bisiklet turunun KKTC’de 2’nci kez düzenlendiğini, bundan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Böyle organizasyonların artarak devam etmesini diliyoruz” dedi.Sportif, kültürel ve sosyal etkinlikleri desteklediklerini, desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Başbakan, “Lefkoşa olarak bu organizasyona kilitlendik” şeklinde konuştu.Bu tür yarışların ülkenin tanıtılmasına da katkı sağladığını kaydeden Hüseyin Özgürgün, ülke insanının yarışı ilgiyle takip edeceğine inandığını söyledi; “Organizasyonda emeği olan herkesi kutluyorum” dedi.1.ETAPBisiklet Turu’nun bugün başlayan 1. Etabı, 182 kilometre uzunluğunda olacak. “İskele- Karpaz Etabı” olarak isimlendirilen bu etap, Girne Kapısı’ndan başlayacak. Lefkoşa, Dörtyol, İskele, Boğaz, Büyükkonuk, Tatlısu, Dörtyol güzergâhı Girne Kapısında son bulacak.2. ETAPBisiklet Turu’nun 2. Etabı yarın gerçekleşecek ve 167 kilometre uzunluğunda olacak. “Mağusa Etabı” olarak isimlendirilen bu etap da Girne Kapısı’ndan başlayacak. Güzergah; Lefkoşa, Mağusa, Boğaz, Geçitkale, Esentepe, Değirmenlik, Lefkoşa, Girne Kapısı olacak.3. ETAPBisiklet Turu’nun 3. Etabı 18 Şubat Cumartesi günü yapılacak. Uzunluğu 165 kilometre uzunluğunda olacak. “Güzelyurt-Girne Etabı” olarak isimlendirilen etap, Girne Kapısı’ndan başlayacak. Lefkoşa, Girne, Lefkoşa, Güzelyurt, Geçitköy, Lapta, Boğaz ve Girne Kapısı güzergahı izlenecek.Turun ilk üç günü yarışlar saat 11.00'de başlayacak. Her 3 turda da yarışlar Girne Kapısı’ndan törensel şekilde başlayacak ama asıl yarış Hamitköy’deki çemberden başlatılacak. Yarışların ödül törenleri ise her gün saat 15.30'da olacak.4. ETAPBisiklet Turu’nun 4. Etabı 19 Şubat Pazar günü gerçekleşecek ve 72 kilometre uzunluğunda olacak. “Lefkoşa Kriteryum Etabı” olarak isimlendirilen etap, Girne Kapısı’ndan başlayacak. Girne Kapısı, Meclis, Maliye Bakanlığı, Asal Şube güzergâhında atılacak 60 turla devam edecek ve Girne Kapısı’nda son bulacak.“BİSİKLETSİZ OKUL KALMASIN” KAMPANYASI İÇİN GRAN FONDO VE HALK YARIŞI19 Şubat Pazar Gran Fondo yarışı da yapılacak. 20, 55 ve 90 kilometrelik 3 parkurdan oluşacak yarış, Girne Kapısı’ndan başlayacak. İlk parkur Yılmazköy’de, 2. Parkuru Çamlıbel’de ve 3. Parkuru ise Metehan’da son bulacak. Bu yarışa lisanslı ve lisansız tüm sporcular bireysel olarak katılabilecek.Yarışmaya katılmak isteyenler parkurun uzunluğuna göre, 50, 75 ve 100 TL kayıt parası ödeyecek.Ödemeler, LTL avlusuna kurulan standa yapılabilecek. Buradan elde edilen gelir, Bisiklet Federasyonu’nun bin bisiklet hedefiyle başlattığı “Bisikletsiz Okul Kalmasın” kampanyası için kullanılacak. Gran Fondo yarışı saat 10’30'da başlayacak.Organizasyon kapsamında 19 Şubat Pazar günü 5 turluk halk yarışı da yapılacak. “Telsim Halk Yarışı” olarak isimlendirilen bu yarış aynı güzergahta birden çok tur atma şeklinde yapılacak (kriteryum etabı). Yarışın toplam uzunluğu 6 kilometre olacak. Yarış, saat 11.00’de başlayacak.Telsim Halk Yarışı’na katılmak için 20 TL kayıt ücreti ödenecek. Bu ödeme de LTL avlusundaki standa yapılabilecek.TELSİM, BİSİKLETLERİN ÜCRETSİZ BAKIMINI SAĞLAYACAKBuradan elde edilen gelir de “Bisikletsiz Okul Kalmasın” kampanyası için kullanılacak. Bu arada, organizasyonun iletişim sponsoru olan Telsim, 19 Şubat Pazar günü sabah saatlerinde Girne Kapısı’na bisikletlerin bakımı için ünite kuracak. Yarışa katılmak isteyen vatandaşlar burada bisikletlerine ücretsiz bakım yaptırabilecek.19 Şubat Pazar günü Girne Kapısı’nda Bisiklet Festivali de gerçekleştirilecek. Festival saat 11.30’da başlayacak. Bisiklet Festivali’nde Fikri Karayel de sahne alacak. Festivalin ve konserin ardından saat 14.00’te 4. Etap olan Lefkoşa Kriteryum etabı yapılacak. Etkinliğin kapanışı ve ödül töreni ise saat 16.00’da olacak.SUUDİ ARABİSTAN, KAZAKİSTAN, UKRAYNA, SIRBİSTAN VE ALMANYA YARIŞA KATILAN ÜLKELER ARASINDAOrganizatör direktörlüğünü Özdemir Tokel’in, organizasyon komite başkanlığını Ogün Hamzaoğulları’nın, yarış direktörlüğünü Berat Alphan’ın üstlendiği 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’na katılan ülkeler ve takım isimleri şöyle:“Suudi Arabistan’dan Al Salam Cycling Club; Kazakistan’dan Astana City Continental; Ukrayna’dan Biemme Cycling Team; Türkiye’den Brisaspor Bisiklet Takımı; Sırbistan’dan CCN Metalac Cycling Team; KKTC’den CNC Cycling Team; Almanya’dan Corratec Cycling Team; Ukrayna’dan ISD Jorbi Continental Team; Kazakistan’dan Kazakhstan National Team; Almanya’dan Kempten Cycling Team; Ukrayna’dan Kolls Cycling Team, Bulgaristan’dan Nessebar Shockblaze, KKTC’den Rising Star Cycling Team, Türkiye’den Torku Şeker Spor, Azerbaycan’dan Synergy Baku, Bulgaristan’dan Unieuro Trevigiani Hemus 1896, Makedonya’dan Velo M Kumanovo, İtalya’dan Wilier Triestina Selle Italia.”