Sütlüce Dayanışma ve Aktivite Derneği’nin Geçitkale Belediyesi’yle işbirliği içerisinde organize ettiği “2. Sokak Oyunları Şenliği” 2 Haziran Cumartesi günü yapılıyor.
Sütlüce Dayanışma ve Aktivite Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, şenlik 16.00-24.00 saatleri arasında Sütlüce Gençlik Merkezi’nde (Eski Sütlüce İlkokulu Bahçesi) yer alacak.
Sütlüce Dayanışma ve Aktivite Derneği’nin Geçitkale Belediyesi’yle işbirliği içerisinde organize ettiği “2. Sokak Oyunları Şenliği” 2 Haziran Cumartesi günü yapılıyor.