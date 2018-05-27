Sütlüce Dayanışma ve Aktivite Derneği’nin Geçitkale Belediyesi’yle işbirliği içerisinde organize ettiği “2. Sokak Oyunları Şenliği” 2 Haziran Cumartesi günü yapılıyor.

Sütlüce Dayanışma ve Aktivite Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, şenlik 16.00-24.00 saatleri arasında Sütlüce Gençlik Merkezi’nde (Eski Sütlüce İlkokulu Bahçesi) yer alacak.



Şenlikte, alaydan malaydan, torba oyunu, yumurta taşıma, ip atlama ve ip çekme gibi unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları, folklor gösterileri, konserler ve çeşitli aktiviteler yer alacağı belirtildi.