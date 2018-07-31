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2 Sendika Belediyelerdeki Sorunlarda Birlikte Hareket Etme Kararı Aldı

DEV-İŞ Federasyonu’na bağlı Devrimci Genel-İş Sendikası ile Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel-İş Sendikası, belediyelerde yaşanan sorunların çözümü konusunda birlikte hareket etme karı aldı.

2 Sendika Belediyelerdeki Sorunlarda Birlikte Hareket Etme Kararı Aldı

DEV-İŞ Federasyonu’na bağlı Devrimci Genel-İş Sendikası ile Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel-İş Sendikası, belediyelerde yaşanan sorunların çözümü konusunda birlikte hareket etme karı aldı.

31 Temmuz 2018 Salı 10:08
2 Sendika Belediyelerdeki Sorunlarda Birlikte Hareket Etme Kararı Aldı


DEV-İŞ Federasyonu’na bağlı Devrimci Genel-İş Sendikası ile Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel-İş Sendikası, belediyelerde yaşanan sorunların çözümü konusunda birlikte hareket etme karı aldı.
Devrimci Genel İş Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre, iki sendikanın yönetim kurulu üyeleri Mağusa Türk Genel-İş binasında bir araya geldi.
Sendikalar kendi aralarındaki işbirliği, güç birliği ve dayanışmayı geliştirmek için görüş birliğine vardı.
Her iki sendika, ana sorunları tespit edip bu sorunların çözümü için birlikte mücadele konusunda mutabakata vardı.
Tespit edilen sorunların başında 18 belediyede geçmişten kalan Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primlerinin halen yatırılmaması, sürekli faiz uygulanması nedeniyle borçların içinden çıkılamayacak boyuta gelmesi yer alıyor.
Belediye çalışanlarının geçmişten kalan evlilik yardımı, doğum yardımı gibi maktu yardımlardan yıllardır yararlanamaması, 5/2007 Belediye Personel Yasasında öngörülen “Sınav Tüzüğünün” hala daha Bakanlar Kurulundan geçmemesi, belediyelerde gittikçe yaygınlaşmaya başlayan güvencesiz çalışma biçimleri “taşeron işçi”, “geçici işçi”, “gündelikçi işçi” uygulamaları da tespit edilen diğer sorunlar olarak sıralandı.
Açıklamada, Sınav Tüzüğünün bir an önce geçmesi ve güvencesiz çalışma biçimlerine son verilerek toplu iş sözleşmesi hakkı sağlanması talep edildi.

 

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Son Güncelleme: 31.07.2018 14:13
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