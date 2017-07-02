2 polis kaçtı, 1'i seyretti

Karpaz’da 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili ilginç iddia:

İskele’ye bağlı Dipkarpaz’da, geçtiğimiz günlerde iki grup arasında köyde başlayan ve polis karakolu içerisinde devam ettiği ileri sürülen kavgada yaralanan İhsan Tugay’ın yeğeni Faruk Tugay ilginç açıklamalarda bulundu. Diyalog muhabirine aile adına açıklama yapan Tugay, kavganın “kız meselesi” yüzünden çıktmadığını bu yöndeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Tugay, olayın yaşandığı gece Ercan Abacılar’ın, Mehmet Ali Tugay ve Furkan Güleç’i de yanına alarak borcunu ödemek için Ercan Zengin’in evine gittiğini ifade etti. Ercan Zengin’in parayı aldıktan sonra Furkan Güleç’e tokat attığını anlatan Tugay, “Ercan Zengin arabanın arka koltuğunda Mehmet Ali Tugay’ın oturduğunu görünce evden aldığı demir sopa ile arabanın camlarını kırdı” dedi.

“Sopalarla karakolu bastılar”

Tugay, Ercan Abacılar, Furkan Güleç ve yeğeni Mehmet Ali Tugay’ın Dipkarpaz Polis Karakolu’na şikayete gittiklerini, o esnada Zengin ailesinin sopalarla, kavga amaçlı karakola doluştuğunu anlattı. Tugay, yeğeni Mehmet Ali Tugay’ın, babasını aradığını ve endişelendirmemek için “ödenmesi gereken trafik cezası var” diyerek karakola çağırdığını söyledi.

“Birden amcamın üstüne saldırdılar”

Amcası İhsan Tugay’ın karakola girer girmez Yunus Zengin, Davut Zengin ve Ramazan Zengin’in amcasını darp etmeye başladıklarını, Ercan Zengin’in, amcasının kafasına sert bir cisimle vurduğunu ve amcasının bilincini kaybederek yere düştüğünü söyledi.

Tugay, amcası bilincini kaybederek yere düştükten sonra bile çok sayıda darbe alarak darp edilmeye devam edildiğini ileri sürdü.

“3 polisten ikisi kaçtı biri seyretti”

Olay olduğu esnada karakolda 3 polisin olduğunu ve 2 polisin kaçtığını diğerinin ise olayı seyrettiğini ileri süren Tugay, kavgayı ayırmak amacı ile karakol içerisine girmeye çalışan köylülerin de engellendiğini ve kapının kilitlendiği iddiasında bulundu.

“Köyde bizi de onları da bilen bilir”

Ailelerinin sessiz ve kendi halinde olduğunu, köyde bugüne kadar kimseye zararı dokunmadığını, karşı ailenin de dosyasının kabarık olduğunu ileri süren Tugay, “Bizi de onları da köyde bilen bilir, bizim nasıl, onların nasıl insanlar olduğu ortada, biz karşı tarafa kesinlikle saldırmadık. Gerek evin önünde gerekse karakolda onlar bize saldırdı” şeklinde konuştu. Tugay, ayrıca olayın yaşandığı ilk gün, kavganın kız meselesi yüzünden çıktığı iddialarının da aileyi üzdüğünü belirterek, “kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil, ayrıca kavganın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı da iddia edildi, bizim aile olarak alacak verecek meselesi ile ilgili de bir alakamız yoktur” dedi.

Kaynak: Hüseyin ÇİÇEK - Diyalog