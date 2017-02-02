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08 Şubat 2017 Çarşamba 14:15

2 Kişiyi Kaçırıp Darp Eden 3 Kişi Tutuklandı

2 Kişiyi Kaçırıp Darp Eden 3 Kişi Tutuklandı
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Gazimağusa’da, KKTC'ye ön izinle çalışmak maksadıyla gelmelerini sağladıkları iki kişiyi kaçırıp, darp eden, paralarını alan ve tehdit eden 3 kişi tutuklanırken, iki kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Pazartesi günü saat 20.30 sıralarında, E.U. (E-40), Ö.Y. (E-48), M.A. (E-32), T.G. (E-35) ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkek şahıs,  KKTC'ye ön izinle çalışmak maksadıyla gelmelerini sağladıkları Muhammad Sajit Pervez ve Muhammad Ali Raza'yı, kendilerine buldukları iş karşılığında para vermedikleri gerekçesiyle, kalmakta oldukları evden zorla alıp, E.U.'nun yönetimindeki aracın bagajına koyarak, Lefkoşa'da bir adrese götürdüler.
Burada kaçırdıkları kişileri zorla alıkoyarak, ciddi bir şekilde darp edip, şiddet tehdidinde bulunduktan sonra üzerlerinde bulunan 1400 ABD doları ile 800 TL'yi zorla alan zanlılar, daha sonra kaçırdıkları kişilere, yurt dışında ikamet eden ailelerini telefonla arattırıp, kendilerine toplam 8000 Euro para göndermemeleri halinde öldürecekleri yönünde tehditlerde bulundular.

Polis, E.U., Ö.Y. ve M.A.’yı tutuklarken, diğer iki kişi hakkında da yasal işlem başlattı.

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