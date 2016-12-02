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26 Aralık 2016 Pazartesi 15:28

2 Kişi Tutuklandı

2 Kişi Tutuklandı
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2 Kişi Tutuklandı
Rutin trafik kontrolleri sırasında alkollü bir kişiyi tutuklayan Trafik Şubesi ekipleri sayesinde, 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Gazimağusa’da önceki gece rutin kontrollerini gerçekleştiren Trafik Şubesi ekipleri, alkollü araç sürdüğü tespit edilen Cahit Soyal isimli sürücüyü tutukladı. Zanlının aracında arama yapan Narkotik Şube ekipleri ise 2 gram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu bulunca soruşturma başlattı. Soyal’ı sorgulayan Narkotik polisi, konu uyuşturucu maddeyi Uğur Özbayır’dan aldığını öğrenmesi üzerine Özbayır’ın evine yapılan arama sonucunda 10 gram daha “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde buldu. Polis, Cahit Soyal ile Uğur Özbayır’ı tutukluluk istemi ile mahkeme huzuruna çıkardı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli, polis memuru Nurettin Enginer, 24 Aralık 2016 tarihinde zanlı 1 Cahit Soyal’ın, aracı ile birlikte alkollü ile seyir halindeyken trafik şubesi ekipleri tarafından alıkonularak tutuklandığını söyledi. Narkotik Şube ekiplerinin zanlı aracında bir arama yaptığını ve 2 gram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde bulduğunu anlatan Enginer, zanlının gönüllü ifade vererek konu uyuşturucu maddeyi 120 TL karşılığında zanlı 2 Uğur Özbayır’dan aldığını itiraf ettiğini aktardı.

Uğur “ben satmadım” diyor
Zanlı 2 Uğur Özbayır’ın evine bir operasyon düzenlediğini ve yapılan arama sonucunda Uğur Özbayır’ın üzerinde 10 gram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde bulunduğunu anlatan Enginer, Özbayır’ın üzerinde bulunan uyuşturucu maddeleri kabul ettiğini ancak, zanlı 1 Cahit Soyal’a sattığı iddia edilen maddeleri kendisinin satmadığını iddia ettiğini söyledi. Özbayır’ın konu uyuşturucu maddeleri Kıbrıslı bir Rumdan aldığını da itiraf ettiğini belirten Enginer, zanlıların soruşturma maksatlı poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen, zanlıların soruşturma maksatlı 3’er gün süre ile poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.


Diyalog

 
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