2'i üründe limit üstü kalıntı bulundu

28 İTHAL VE 24 YERLİ ÜRÜN NUMUNESİNDEN 2’ŞER LİMİT ÜSTÜ İLAÇ GÖRÜLDÜ



Tarım Dairesi 23-29 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre ithal ürünlerde 28 numuneden 26'sı temiz çıkarken, 2 numunede ilaç kalıntısı; yerli ürünlerde ise 24 numunede 22'si temiz çıkarken yine 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçları Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendiren Tarım Dairesi, sonuçları açıkladı.

İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Lolorosso, Biber Çeşitleri, Patates (Yemlik) Cennet Meyvesi, Kırmızı Pul Biber, Buğday, Soğan, İç Antep Fıstığı ve Mısır olmak üzere 28 numunede 26'sı temiz olup 2 numunede ilaç kalıntısına rastlandığına işaret edilen açıklamada, “Onbaşı İşl. Ltd ait Kırmızı Şili Biberden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilecek. Nuri Ersoy Ltd. ait Armut(Ank) alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ise ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek” denildi.

Yerli ürünlerden Patlıcan, Maydanoz, Domates,Salatalık, Beyaz Lahana, Marul, Kereviz, Kabak ve Biber Çeşitleri olmak üzere 24 numunede 22'sinin temiz olduğu 2 numunede ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı kaydedilen açıklamada, “Alsancak’ta Domates üretimi yapan Fikri Terkan'ın ürününden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. Mağusa’da Salatalık üretimi yapan Taşim Dağlı'nın ürününden alınan numunede çıkan Bitkide tavsiye dışı ilaç kullanımından dolayı ürün imha edildi” ifadesi kullanıldı.

Aydınköy’de Muharrem Birsin'e ait Sivri Biberden alınan 2. numunenin temiz çıkmasından dolayı ise ürünün hasadına izin verildiği ifade edilen açıklamada, “Mormenekşe’de Akıle Sesigüzel'e ait Kerevizden alınan 2. numunenin temiz çıkmasından dolayı ürünün hasadına izin verilmiştir” denildi.

