Gazimağusa Belediyesi ile Tuzla Muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen 2. Geleneksel Tuzla Panayırı, yarın akşam başlıyor.

Gazimağusa Belediyesi açıklamasına göre, köy meydanına kurulan sahnede çeşitli eğlenceler ve yeme içme stantlarının yer alacağı panayır, 30 Temmuz’a kadar sürecek.

Panayırın ilk gecesinde saat 19.00’da yapılacak açılışın ardından Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları gösterisi ve Halil Şahkın ve orkestrası konseri yer alacak. Panayır kapsamında 29 Temmuz akşamı Ayşegül Zayim ve orkestrası, 30 Temmuz akşamı ise Selen Selenada ve orkestrası konser verecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuyla ilgili açıklamasında, 1974 yılından önce geleneksel olarak yapılan Tuzla Panayırı’nı yeniden düzenleyerek, Tuzla halkı için önemli olan bu sosyal ve kültürel paylaşımın yeniden yaşatılmasını amaçladıklarını belirtti. Bu yıl 2.’sini düzenledikleri Tuzla Panayırı’nın, diğer bölgelerde olduğu gibi, Tuzla’da da insanları buluşturmayı ve panayır kültürünü yaşatmayı amaçladığını, bu tür bölgesel etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini söyledi.