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29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:34

2. Geleneksel Tuzla Panayırı Başladı

Gazimağusa Belediyesi ile Tuzla Muhtarlığı’nın işbirliğinde düzenlenen 2. Geleneksel Tuzla Panayırı bugün başladı.

2. Geleneksel Tuzla Panayırı Başladı
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Gazimağusa Belediyesi ile Tuzla Muhtarlığı’nın işbirliğinde düzenlenen 2. Geleneksel Tuzla Panayırı bugün başladı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, köy meydanına kurulan sahnede çeşitli eğlence ve yeme içme stantlarının yer aldığı panayır bu yıl 3 gün sürecek.

Panayırın açılışında Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları gösterisi yapıldı. Açılışta, Halil Şahkın ve orkestrasının konseri de yer aldı. Panayır kapsamında bu akşam Ayşegül Zayim ve orkestrası, yarın akşam ise Selen Selenada ve orkestrası sahne alacak.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, açılışta yaptığı konuşmada, 1974 yılından önce geleneksel olarak yapılan Tuzla Panayırı’nı yeniden düzenleyerek bölge için önemli olan bu sosyal ve kültürel paylaşımın yeniden yaşatılmasını amaçladıklarını belirtti. Panayırın, diğer bölgelerde olduğu gibi, Tuzla’da da insanları buluşturup, panayır kültürünü yaşatırken insanların mutlu olmalarını da amaçladıklarını kaydeden Arter, bu tarz bölgesel etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Tuzla Muhtarı İbrahim Umay da konuşmasında, Tuzla’da yapılan panayırın Tuzlalı insanları mutlu ettiğini söyledi. Her geçen yıl daha kapsamlı ve düzenli olacaklarına inanç belirten Umay, ciddi emek sarf ettiklerini ve Tuzla halkı için her zaman çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

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