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2. Engelsiz Bilişim Günleri Başladı

KKTC Engelsiz Bilişim Platformu’nun düzenlediği “2. Engelsiz Bilişim Günleri” başladı.

2. Engelsiz Bilişim Günleri Başladı

KKTC Engelsiz Bilişim Platformu’nun düzenlediği “2. Engelsiz Bilişim Günleri” başladı.

11 Aralık 2014 Perşembe 17:15
2. Engelsiz Bilişim Günleri Başladı
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KKTC Engelsiz Bilişim Platformu’nun düzenlediği “2. Engelsiz Bilişim Günleri” başladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan yazılı açıklamaya göre Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ana sponsorluğunda, Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğin açılış töreninde konuşan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek bilişimin insan hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Organizasyonda emeği geçen tüm kurumlara ve ana sponsora teşekkür eden Bakan Dinçyürek, “Bu önemli organizasyondan ortaya çıkacak projelerin geleceğimize ışık tutacağına inanıyorum ” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy ise ‘engellilere’ yönelik bakış açısında yıllar içerisinde önemli değişimler ve ilerlemeler sağlandığını anlatarak, “Böylesi bilimsel toplantılar ve üretilen projelerin bu yeni anlayışların doğmasında ciddi etkisi olmuştur” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova da bilişimin insan hayatındaki önemine dikkat çekerek, ileri teknolojinin ve internetin yeni bir dünya yarattığını belirtti.

“Teknoloji büyük bir hızla değişiyor, yenileniyor, insanlığa yeni fırsatlar sunuyor” diyen Bakan Berova, akıllı telefonların ve internetin hayatımıza girmesiyle artık bilgiye ulaşmanın çok daha kolay olduğunu vurguladı.

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Yrd. Doç Dr. Murat Tüzünkan ise konuşmasında yeni bilişim teknolojilerinin sürekli geliştiğine ve gelişmeye devam etmesi gerektiğine değinerek “engellilerin hayat kalitelerini artırmak için daha çok çalışmalıyız” dedi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatcama ise konuşmasında bilişimin, tüm dünyadaki engelleri kaldıran en önemli unsur olduğunu söyledi.

“Bilişim çağı bizlere bilgiye her yerden ulaşmanın kapılarını açıyor” diyen Karaatmaca, “İşte bu nedenle dünyanın en ileri teknolojilerini adamıza taşımak için yatırım yapıyor, çalışıyor, iyi bir takım olmanın avantajlarını yaşıyoruz” diye konuştu.

4G’nin kullanıma girmesiyle birlikte ‘engelsiz bilişim’ kavramının çok daha ileri aşamalara taşınacağını söyleyen Karaatmaca, teknolojinin sağlık başta olmak üzere pek çok alana yön verdiğini belirtti. Karaatmaca, açılış konuşmasında ‘engelsiz projeleri’ hakkında da bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi Korosu şarkılarıyla izleyicilere müzik dinletisi sundu.

Açılış töreninde ayrıca Celal Bayar Üniversitesi’nden TC Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Mustafa Özhan Kalaç ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca tarafından Center of Excellence Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı’ya teşekkür plaketi takdim edildi.

Daha sonra Karaatmaca,  engelli hayata dair yapılan tüm projelerinin yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi.

2 GÜN SÜRECEK

“2. Engelsiz Bilişim Günleri”nde iki gün boyunca engelli yurttaşların teknoloji kullanımından işaret diline, mobil öğrenmeden istihdam fırsatlarına kadar pek çok önemli konu tartışılacak.

Etkinlikte “Engelsiz Turizm, Engelsiz Sanat, Engelsiz Toplum, Engelsiz Kent, Engelsiz Çevre, Engelsiz Medya” gibi topluma engellilerin entegrasyonu açısından önem taşıyan konular konuşulacak. 

 “Engelsiz Konular” çerçevesinde fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye, sağlık ve eğitim hizmetlerine, bilgiye ve iletişime erişimin; engellilerin tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerden tam yararlanmasının önemi gündeme getirilecek.

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