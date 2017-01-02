2 Çocuk Annesiydi



Güzelyurt’a bağlı Yayla’da yaşayan 43 yaşındaki Sevda Şenbardak, önceki gün sevenlerine veda etti. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre Şenbardak’ın, bir süreden beridir amansız hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi.Evli ve iki çocuk annesi olan Şenbardak’ın beklenmedik vedası, tüm sevenlerini yasa boğdu. Bölgesinde herkes tarafından sevilen Şenbardak’ın cenaze töreninde gözyaşları bir an olsun dinmedi.Şenbardak’ın cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildiDiyalog