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27 Eylül 2017 Çarşamba 06:32

2 buçuk aydır işkence yapıyordu!

2 buçuk aydır işkence yapıyordu!
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2 buçuk aydır işkence yapıyordu!

91 yaşındaki felçli bir hastaya bakmak için tutulan ve KKTC’ye Ankara’dan gelen 20 yaşındaki Oğuzhan Satılmış isimli şahsın, 2 buçuk aydır yaşlı adama bakmak yerine işkence ettiği ortaya çıktı.



Rüstem TÜCCAR
91 yaşındaki felçli bir hastaya bakmak için tutulan ve KKTC’ye Ankara’dan gelen 20 yaşındaki Oğuzhan Satılmış isimli şahsın, 2 buçuk aydır yaşlı adama bakmak yerine işkence ettiği ortaya çıktı.
Kamera kayıtlarıyla ortaya çıkan vahşi olay sonrasında bakıcı, yaşlı adamın ailesinin polise şikayet etmesi üzerine tutuklanarak cezaevine götürüldü.
91 yaşındaki felçli bir hastaya bakmak için tutulan ve KKTC’ye Ankara’dan gelen 20 yaşındaki Oğuzhan Satılmış isimli şahsın, 2 buçuk aydır yaşlı adama bakmak yerine işkence ettiği ortaya çıktı.

Kamera kayıtlarıyla ortaya çıkan vahşi olay sonrasında bakıcı, yaşlı adamın ailesinin polise şikayet etmesi üzerine tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Bir süre önce 91 yaşındaki sağ tarafı felç olmuş bir adama bakıcılık yapması için işe alınan 20 yaşındaki Oğuzhan Satılmış isimli şahsın, felçli olması nedeniyle konuşamayan ve yatalak durumdaki yaşlı adamı darp ettiği, ilaçlarını vermediği ve reçete dışı ilaçlar vererek işkence yaptığı ortaya çıktı.

 91 yaşındaki yaşlı adamın Girne’de bulunan evinde bakıcılığını yapan şahsın vicdansızca yaşlı adama saldırdığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla bakıcı polise şikayet edildi.

 “YAŞLI ADAMIN BOĞAZINI SIKTI, İLAÇLARINI VERMEDİ”

 Yaşlı adamın ailesinin evde bulunan kamera kayıtlarına bakmasıyla ortaya çıkan olayda, zanlı şikâyet üzerine polis tarafından tutuklandı.

Kamera kayıtlarında, bakıcının yaşlı ve felçli adamın boğazını sıktığı, tokatladığı, öfkeyle anlaşılamayan bir şeyler söylediği, kolunu ve elini büküp omzunu ve çenesini yumrukladığı görülüyor. Konuşamayan ve yatalak olan yaşlı adama ilaçlarını dahi vermeyen Satılmış’ın KKTC’ye Ankara’dan geldiği belirtiliyor.
Kaynak: Kıbrıs Postası

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