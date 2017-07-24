FLAŞ HABER

Soyguna 2 Tutuklama

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:13

2 araç ile bir traktör çapıştı!

2 araç ile bir traktör çapıştı!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

 2 araç ile bir traktör çapıştı!


Mersinlik ile Tatlısu arasında 2 araç ile bir traktör çapıştı, 5 kişi yaralandı

Gazimağusa bölgesinde, Mersinlik ile Tatlısu anayolunda önceki gece meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, önceki akşam 22.00 sıralarında meydana gelen kaza, Mehmet Cemal Kemancıoğlu’nun, yönetimindeki MN 208 plakalı araç ile önündeki araçları hatalı olarak geçmesi ve önünde seyretmekte olan Yalçın Dursun yönetimindeki BH 418 plakalı traktöre arkadan çarpması sonucu meydana geldi.


Kontrolden çıkan araç, traktöre çarpmasının ardından yolun sağına geçerek bu kez de karşı şeritten gelmekte olan Mustafa Çapkın yönetimindeki KT 152 plakalı araca çarptı ve takla atarak durabildi.

Kaza sonucu Mehmet Cemal Kemancıoğlu, Uğurcan Başayak, Yalçın Dursun, Murat Koç ve Mustafa Çapkın hafif yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Hüseyin ÇİÇEK - Diyalog

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
2 Araç Ile Bir Traktör çapıştı!
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
24 Temmuz 2017 Pazartesi Ek Gündem 24 Temmuz 2017 Pazartesi Ek Gündem
24 Temmuz 2017 Pazartesi Ek Gündem 24 Temmuz 2017 Pazartesi Ek Gündem
Bakanlar Kurulu Toplandı Bakanlar Kurulu Toplandı
80 Yaşındaki Nurettin Erdemir Lapta Denizinde Boğularak Yaşamını Yitirdi 80 Yaşındaki Nurettin Erdemir Lapta Denizinde Boğularak...
Taşpınar Şehitleri Yarın Anılacak Taşpınar Şehitleri Yarın Anılacak
24 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

24 Temmuz 2017 Pazartesi Ek Gündem
&#34;İnşaatlardaki İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü&#34; ile ilgili sürdürülen çalışmalar...

Haberi Oku