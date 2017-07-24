Mersinlik ile Tatlısu arasında 2 araç ile bir traktör çapıştı, 5 kişi yaralandı

Gazimağusa bölgesinde, Mersinlik ile Tatlısu anayolunda önceki gece meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, önceki akşam 22.00 sıralarında meydana gelen kaza, Mehmet Cemal Kemancıoğlu’nun, yönetimindeki MN 208 plakalı araç ile önündeki araçları hatalı olarak geçmesi ve önünde seyretmekte olan Yalçın Dursun yönetimindeki BH 418 plakalı traktöre arkadan çarpması sonucu meydana geldi.





Kontrolden çıkan araç, traktöre çarpmasının ardından yolun sağına geçerek bu kez de karşı şeritten gelmekte olan Mustafa Çapkın yönetimindeki KT 152 plakalı araca çarptı ve takla atarak durabildi.

Kaza sonucu Mehmet Cemal Kemancıoğlu, Uğurcan Başayak, Yalçın Dursun, Murat Koç ve Mustafa Çapkın hafif yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Hüseyin ÇİÇEK - Diyalog