2 Ani Ölüm

Sağlık alarmı



Gazimağusa’ya bağlı Güvercinlik ve Korkuteli köylerinden dün akşam saat 19.00 sıralarında peş peşe gelen 2 ölüm haberi tüm bölgede üzüntü yarattı. Güvercinlik’te sakin 36 yaşındaki diyaliz hastası Ayfer Köstü, saat 19.00 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirirken, aynı saatte 80 yaşındaki Aygün Gazinocu, Korkuteli’ndeki tarlasında çalışırken fenalaşarak hayata veda etti. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Güvercinlik köyünde yaşayan ve diyaliz hastası olduğu öğrenilen 36 yaşındaki Ayfer Köstü, saat 19.00 sıralarında evinde oturduğu sırada aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Yakınları tarafından çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak yaşamını yitirdi. Hayata 36 yaşında veda eden talihsiz kadının uzun zamandan beri diyaliz hastalığı ile mücadele ettiği, babasını bir süre önce kaybettiği ve yaşlı annesiyle birlikte kaldığı öğrenildi.Aynı saatlerde bir ölüm haberi de Gazimağusa’nın Korkuteli köyünden geldi. Derinya bölgesi sakinlerinden olan ve bölgede herkes tarafından sevilen bir kişi olarak bilinen 80 yaşındaki Aygün Gazinocu, Korkuteli’ndeki tarlasında çalıştığı esnada aniden fenalaşarak yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları tarafından 112 acil servisten yardım istense de, olay yerine gelen sağlık ekipleri Gazinocu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Kalp rahatsızlığı olduğu ve ameliyat için gün saydığı öğrenilen Aygün Gazinocu’nun ölümü büyük üzüntü yarattı. Aygün Gazinocu’nun kesin ölüm nedeni bugün Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.Diyalog