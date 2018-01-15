2 Ani Ölüm

BARIŞ RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ'NDE TEDAVİ GÖREN YILMAZ H. DOLMACI YAŞAMINI YİTİRDİ

Uzun zamandan beri Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ve 12 Ocak’tan beri kronik yoğun bakım servisinde tedavi gören Yılmaz Haydar Dolmacı’nın (E-70), dün saat 14.00 sıralarında yaşamını yitirdiği bildirildi.



Polis açıklamasına göre, Dolmacı’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “bağırsak kangreni” olduğu tespit edildi.



ANİ ÖLÜM



Akdoğan'da sakin Özkan Tümsek (E-61) dün saat 13.30 sıralarında, evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.



Polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.