“1.Uyuşturucuyla Mücadele Kamu Spotu Film Yarışması” Sonuçlandı

YARIŞMANIN GALA VE ÖDÜL GECESİ PAZARTESİ LEFKOŞA AKM’DE

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun KKTC Telsim’in katkılarıyla düzenlediği “1.Uyuşturucuyla Mücadele Kamu Spotu Film Yarışması” sona erdi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun medyanın bilinçlendirme çalışmalarında çok daha etkin hale getirilmesi ve bu çerçevede ülke çocuklarını, gençlerini, aileleri korumak ve bilinçlendirmek amacıyla düzenlediği “1.Uyuşturucuyla Mücadele Kamu Spotu Film Yarışması”na gönderilen filmler değerlendirildi.

Devlet Tiyatroları Sanatçısı Ertaç Hazer başkanlığında Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi Arif Karakaya, Polis Genel Müdürlüğü Temsilcisi Müfettiş Omaç Volkan, Medya Etik Kurulu Temsilcisi Hakan Karahasan, Yayın Yüksek Kurulu Temsilcisi Hale Günay Aykut, Psikologlar Derneği Temsilcisi İpek Uçan ve Gazeteci-Yazar Serkan Soyalan’dan oluşan bağımsız jüri yaptığı toplantısında ödüle layık görülen eserleri belirledi.

“Yasal bağımlılık yapan maddeler olan sigara, alkol ve uçucular yanında, gayrı yasal tüm uyuşturucuların insan vücuduna verdiği zararlar ve bunlara bağlı olarak yaşanan bireysel, ailesel ve toplumsal travmaları” kapsayan yarışmanın gala ve ödül gecesi pazartesi akşamı saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Kazananların törende açıklanacağı ve ödüllerinin takdim edileceği gecede dereceye giren filmlerin gösterimi de yapılacak. Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın müzik dinletisi de yapacağı etkinlik ödül töreni sonrası düzenlenecek kokteylle sona erecek.

Kazanan kamu spotlarının daha sonra Yayın Yüksek Kurulu ile işbirliği halinde tüm yerel televizyon ve sosyal medyada yayınlanması, ayrıca bilinçlendirme çalışmaları çerçevesinde üniversite ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta dereceli okullarda gösterilmesi hedefleniyor.





