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1.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu Tamamlandı

“1. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu” tamamlandı.

1.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu Tamamlandı

“1. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu” tamamlandı.

21 Şubat 2016 Pazar 16:09
1.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu Tamamlandı
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3 GÜN SÜREN BİSİKLET TURUNU BRİSASPOR TAKIMI BİRİNCİ TAMAMLADI

BİSİKLET TURUNDA GENEL KLASMANDA BİRİNCİLİĞİ MİKE EGGER KAZANDI

 “1. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu” tamamlandı.

Bisiklet Turu’nun takımlarda birincisi Brisaspor, sporcularda ise Mike Egger oldu.

Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu’nun Başbakanlık Spor Dairesi katkıları ve Erülkü Süpermarket ana sponsorluğunda bir çok sponsorla düzenlediği “1. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu” tamamlandı.

Lefkoşa Girne Kapısı önünde düzenlenen kapanış etkinliğine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılarak, sporculara ödüller verdi. Törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun da katıldı.

Bisiklet Turu’nda, genel klasmanda birinciliği Basso takımından Mike Egger alırken, ikinci Astana takımından Pavel Gatsky, üçüncü ise Torku Şekerspor’dan Ahmet Akdilek oldu.

Bisiklet turu sonunda eflatun ve yeşil mayo Kazakistan takımından Nikita Stalnov’a verilirken, mavi mayoyu Brisaspor takımından Stefan Hristov, sarı mayoyu da Basso takımından Eric Sübemilch aldı. 

Vatandaşlar ve bisiklet sporuna gönül veren sporcuların yoğun ilgi gösterdiği Uluslararası Bisiklet Turu, herhangi bir ciddi kaza yaşanmadan tamamlandı.

Organizasyonun son günü olan bugün “Bisiklet Festivali” düzenlendi, Lefkoşa içinde dar bir çember şeklinde 40 turluk “Kriteryum” halk sürüşü gerçekleştirildi.

Bisiklet Turu süresince ve sonunda da sponsorlar katılımcılara çeşitli hediyeler dağıttı, Cumhurbaşkanı Akıncı ise dereceye giren sporculara birer cumhuriyet altını verdi.

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