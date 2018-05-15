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1.Kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali 18 Mayıs’ta Başlıyor...

1.Kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali (ICSFF) 18-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

1.Kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali 18 Mayıs’ta Başlıyor...

1.Kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali (ICSFF) 18-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

15 Mayıs 2018 Salı 12:03
1.Kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali 18 Mayıs’ta Başlıyor...

1.Kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali (ICSFF) 18-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.
Kıbrıs Bağımsız Film Derneği (CIFA)  tarafından düzenlenecek 1.Kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali’nde 74’ü yarışma filmi olmak üzere toplam 87 kısa film gösterilecek. 
18 Mayıs gecesi Lefkoşa AKM’de saat 19.00’da gerçekleşecek açılış töreni ile başlayacak 5 günlük festivalde, Lefkoşa AKM ve Gazimağusa’da DAÜ’de gösterimler yapılacak.  Sabah, öğleden sonra, akşamüzeri ve gece seansları şeklinde gerçekleşecek festivaldeki tüm gösterimler halka açık ve ücretsiz olacak. Filmler orijinal dillerinde ve İngilizce altyazılı gösterilecek.
FESTİVALİN AÇILIŞ PARTİSİ 18 MAYIS CUMA GECESİ LEFKOŞA BANDABULİYA SAHNE’DE
Festivalin ilk gecesi saat 21.00’de ise Lefkoşa Bandabuliya Sahne’de yer alacak festival in açılış partisi, konukları, festival komitesini ve sinemaseverleri bir araya getirecek.
5 KİŞİLİK JÜRİ 75 FİLMİ İZLEYEREK 3 ÖDÜL VERECEK
Toplam 46 ülkeden filmlerin sinemaseverlerle buluşacağı festivalde En İyi Film, En İyi Sinematografi ve En İyi Senaryo dallarında ödüllerin yanı sıra, CIFA Özel Mansiyon ödülüyle birlikte toplam 4 ödül verilecek. Şair-multimedya performans sanatçısı ve akademisyen Alev Adil, sanat yönetmeni Selda Çiçek,film eleştirmeni-oyuncu Cüneyt Cebenoyan, ressam-şair Ümit İnatçı ve Rus yönetmen -senarist-yapımcı Slava Ross  tarafından oluşturulan Festival jürisi 74 filmin seçildiği yarışma filmlerini değerlendirecek ve ödüller 22 Mayıs gecesinde sahiplerini bulacak.

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FESTİVAL SPONSORLARI LTB, MERİT VE CUMHURBAŞKANLIĞI
Lefkoşa Türk Belediyesi, Merit Otelleri ve Cumhurbaşkanlığı’nın sponsor olarak yer aldığı festivale Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi, YDÜ, DAÜ, Girne Belediyesi, Creditwest, Cypex Co.Ltd.(Efes Pilsen) de çeşitli katkılar koydu. 
FESTİVALİN KONUĞU TOLGA KARAÇELİK SÖYLEŞİSİ 21 MAYIS’TA
Türkiye’nin tanınmış yönetmenlerinden Tolga Karaçelik festivalin bu yılki konuğu olacak ve Kıbrıs Bağımsız Film Derneği ile YDÜ İletişim Fakültesi işbirliğinde düzenlenecek “Kelebekler” film gösterimi ve söyleşi sayesinde öğrenciler ve sinemaseverlerle buluşacak. 
21 Mayıs Pazartesi günü 10.00-13.00 saatleri arasında YDÜ Kütüphane Salon 4’te yapılacak etkinlikte önce, yönetmenin bu yıl Sundance Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü’nü de alan son filmi “Kelebekler” gösterilecek ve sonrasında da yönetmen Tolga Karaçelik sinemaseverlerle buluşarak film ve sineması ile ilgili soruları yanıtlayacak. Festival ile ilgili tüm bilgi ve gelişmelere festivalin facebook adresinden ulaşılabilir.
 


Son Güncelleme: 15.05.2018 15:05
Anahtar Kelimeler:
1KıbrısKısaFilmFestival
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