1.uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu Bugün Tamamlanıyor

CUMHURBAŞKANI AKINCI: “SON GÜNÜ BEKLEMEDEN HER ALANDA ÇALIŞMALIYIZ”

Lefkoşa, 21 Şubat 16 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ta çözüm yolunda önemli ilerlemeler sağlandığını ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çözüm için son günü beklenmeden her alanda çalışmasının ve gelişmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Akıncı, özellikle spor alanında Kıbrıs Türk gençliğinin “tribünlerden sahaya inmesine” büyük önem verdiklerini belirterek, ambargolara rağmen ülkede yapılan Uluslararası Bisiklet Turu’nun geleceğe yönelik umutlarını artırdığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün tamamlanacak “1.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu”nun son ayağını Girne Kapısı bölgesinde izledi. Mustafa Akıncı, burada BRT canlı yayınına da katılarak, Bisiklet Turu’nu değerlendirdi.

Akıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine uygulanan ambargolara işaret ederek, Kıbrıs Türk gençliğinin ambargolardan dolayı çoğu spor dalını tribünden veya ekran başından izlediğini, bu yüzden Kıbrıs müzakere sürecine büyük önem verdiklerini anlattı.

Kıbrıs Türk halkının artık Kıbrıs’ta uluslararası bir kimliğe sahip olması gerektiğini, gençliğin sahaya inmesini, ambargolardan kurtulmak istediklerini belirten Akıncı, Kıbrıs müzakere masasında olumlu gelişmeler olduğunu, ancak aşılması gereken sorunlar da bulunduğunu kaydetti.

Akıncı, ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çözüm için son günü beklemeden her alanda gelişmek için çalışması gerektiğine vurgu yaptı.

Bu çerçevede Uluslararası Bisiklet Turu’nun çok önemli bir organizasyon olduğunu ve geleceğe yönelik umutlarını artırdığını ifade eden Akıncı, organizasyona destek verdiklerini, destek veren herkesi de kutladıklarını belirterek, el birliği ile ortaya güzel bir iş çıktığını, niyet olması durumunda maddi konuların çözüleceğine inanç belirtti.

(EMR/HÖ)