1 Milyon Tl’lik Büyük İkramiye Talihlisine Teslim Edildi

Lefkoşa, 16 Kasım 18 : Devlet Piyangosu’nun dün gerçekleştirilen çekilişinde 1 milyon TL’lik büyük ikramiyenin talihlisine teslim edildiği açıklandı.

Piyangolar Birimi tarafından yapılan yazıl ıaçıklamada, ikramiyey italihli adına Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası İskele Şubesi Müdür Muavini Nafi Çetintaş’ın teslim aldığı kaydedildi.

İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Biray Deliceırmak, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.

(ÖZ/ŞEB)FOTOĞRAFLI

