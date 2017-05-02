1 Mayıs İşçi Bayramı Nedeniyle Kktc Ve Güney Kırbıs’tan Bazı Sendikalar Ortak Etkinlik Düzenledi

ÇETİNKAYA SAHASI’NDA YER ALAN ETKİNLİĞE BİNLERCE KİŞİ KATILDI

ORTAK AÇIKLAMADAN: “SENDİKAL VE SOSYAL HAKLARIN YOK EDİLMESİNE KARŞI, EMEKÇİLERİN MÜCADELE VE DAYANIŞMASINI YOĞUNLAŞTIRMALARI KAÇINILMAZ BİR GÖREV OLARAK ÖNÜMÜZDE DURMAKTADIR”

“KIBRIS’I YENİDEN BİRLEŞTİRME MÜCADELEMİZDE, EMEKÇİLERİN HAKLARINI VE SOSYAL KAZANIMLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİMİZİ BİR KEZ DAHA TEYİT EDİYORUZ”

Lefkoşa, 1 Mayıs 17 : 1 Mayıs İşçi Bayramı, Lefkoşa ara bölgede düzenlenen iki toplumlu etkinlikle kutlandı.

131 yıl önce işçi sınıfının günde 8 saat çalışması ve insanca çalışma koşullarına sahip olması için verilen mücadelenin anısına her yıl dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Kıbrıs’ta da kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla bu akşam KKTC ve Güney Kıbrıs’tan bazı sendikalar Çetinkaya Sahası’nda saat 19.30’da ortak etkinlik düzenledi.

Etkinlik; KKTC’den Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası(KTOEÖS), Belediye Emekçileri Sendikası(BES), Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) ile Güney Kıbrıs’tan Tüm Kıbrıs İşçi Federasyonu (PEO) işbirliğinde düzenlendi.

Etkinliğe KKTC ve Güney Kıbrıs’tan binlerce kişi yanında, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı sivil toplum örgütleri yanında, CTP, Toplumcu Demokrasi Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler, Birleşik Kıbrıs Partisi ve Yeni Kıbrıs Partisi de katılarak destek verdi.

“KIBRIS’TA BARIŞ ENGELLENEMEZ”

Ortak etkinlik öncesinde Kuzey’de Kuğulu Park’tan, Güney’de ise Maliye Bakanlığı önünden ara bölgedeki Çetinkaya Sahası’na kortej yürüyüşü düzenlendi. Kortej yürüyüşlerinin ardından Çetinkaya Sahası’nda Kıbrıs Türk sendikalar adına DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek Türkçe olarak, PEO adına da PEO Genel Sekreteri Bambis Kritsis Yunanca olarak ortak açıklamayı okudu.

Etkinlik boyunca “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez” sloganı atıldı. Açılan pankartlar arasında “Sömürüsüz Emek Savaşsız Toplum”, “Sendikasız Çalıştırma Yasaklansın”,”Ortak Vatanı İnşa Ediyoruz” yazılı pankartlar da yer aldı.

Etkinlikte okunan ortak açıklamanın ardından Arda Gündüz ile Prospektus Müzik Grubu sahne aldı.

ORTAK AÇIKLAMA...

Ortak açıklamada, işçi sınıfının mücadelesine ışık saçan ABD’nin Chicago eyaletinde 1886’da yer alan isyanda öncü rol oynayan eylemciler ve Kıbrıs işçi sınıfının temel kazanımları için ortak ve çetin sınıfsal mücadele veren Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk işçi hareketi öncüleri hatırlatıldı.

“Bu yıl da 1 Mayıs’ı, emperyalist müdahalelerin yoğunlaşarak arttığı, dünyanın zengin kaynaklarını kontrol altına almak istediği, ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin giderek arttığı koşullarda gerçekleştiriyoruz” denilen açıklamada, “emperyalizmin saldırganlığının” Doğu Akdeniz bölgesinde hızla genişleyen savaşlara yol açtığı iddia edildi.

“MÜCADELE VE DAYANIŞMAYI YOĞUNLAŞTIRMAK KAÇINILMAZ”

Neoliberal kemer sıkma politikalarının; emekçileri yoksulluğa mahkum ettiği, işsizliğe yol açtığı ve aşırı sağ güçlerin daha da güçlenmesine sebep olduğu ifade edilen açıklamada, “Sendikal ve sosyal hakların yok edilmesine karşı, emekçilerin mücadele ve dayanışmasını yoğunlaştırmaları kaçınılmaz bir görev olarak önümüzde durmaktadır. Bu çetin ekonomik ve sosyal koşullar içerisinde Kıbrıs sorununun çözümü öncelik ve acil gereksinim olmaya devam etmektedir. Kıbrıs’ın emekçileri için 1 Mayıs aynı zamanda, çözüme, yurdumuzun ve halkımızın yeniden birleşmesi mücadelesine bağlılığımızı teyit etme günüdür” denildi.

MÜZAKERELERE DESTEK...

Yabancıların değil, Kıbrıslıların çıkarına hizmet edecek, ilkeli bir çözüme varılması hedefiyle devam eden müzakere sürecini destekledikleri kaydedilen açıklamada, “Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek bir çözüm ve anlaşmaya ulaşabilmek için tek yol görüşmelerdir. Kıbrıs sınıf sendikacılığı hareketi; Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek, yabancıların değil, Kıbrıslıların çıkarına hizmet edecek, ilkeli bir çözüme varılması hedefiyle müzakere sürecini desteklemektedir. Durgunluk, statükoyu kalıcılaştırmakta ve çözümün değil, tam aksine taksimin lehine işlemektedir. İki lidere art niyetlerden ve sorumluluk yükleme oyunlarından uzak durmalarını, çözüme ulaşma hedefiyle, hala üzerinde anlaşmaya varılamamış konulara kararlılık ve sorumlulukla odaklanmaları çağrısında bulunuyoruz” denildi ve şu ifadelere yer verildi:

“Birleşmiş Milletler’in ilgili kararlarında belirtildiği şekilde iki toplumun siyasi eşitliğinin, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın ve tek uluslararası kimliğin olacağı iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümü çabasına istikrarlı bir biçimde bağlı olmaya devam ediyoruz.”

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öncülerin; emekçilerin yaşamlarını değiştiren maden ve inşaat işçileri ile milliyetçiliğe karşı mücadele veren meslektaşlarının mirasını taşıdıkları belirtilen ortak açıklamada, “Umutla geleceğe doğru ilerlemeye, Kıbrıs’ı yeniden birleştirme mücadelemizde, emekçilerin haklarını ve sosyal kazanımlarını savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha teyit ediyoruz” denildi.

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Haber: İbrahim Diran – Fotoğraf: Hüseyin Sayıl

